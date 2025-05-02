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澳洲大選明登場！工黨民調微幅領先 總理艾班尼斯：仍是座待克服大山

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導
澳洲大選明天登場，生計成本和美國總統川普關稅成為選戰主要議題。儘管民調領先，工黨籍總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，明天大選仍是一座待克服的大山。 路透社
澳洲大選明天登場，生計成本和美國總統川普關稅成為選戰主要議題。儘管民調領先，工黨籍總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，明天大選仍是一座待克服的大山。 路透社

澳洲大選明天登場，生計成本和美國總統川普關稅成為選戰主要議題。儘管民調領先，工黨籍總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，明天大選仍是一座待克服的大山。

法新社報導，目前各項民調顯示兩黨對決下，艾班尼斯所屬中間偏左的澳洲工黨（Labor）微幅領先保守派自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National）。若民調不失準，代表62歲的艾班尼斯能在150席的國會選舉裡贏得多數。

不過艾班尼斯今天在選前之夜仍說：「民調顯示還有許多未表態選民，我們仍有座大山待克服。我的職責就是接下來48小時讓工黨得票最大化，也是我要做的。」

艾班尼斯承諾會擁抱再生能源、解決惡化中的住房危機，並為屢見問題的健保系統挹注經費。

他警告若讓中間偏右的對手勝選，國家將面臨預算削減與混亂。率領自由黨/國家黨聯盟的54歲前警官達頓（Peter Dutton），主張打擊移民、犯罪以及廢除澳洲長年的核電禁令。

達頓預告，5月3日選舉當晚「會有很多驚喜，會一席接著一席出現」。

達頓說：「這次選戰中，我還沒遇過有澳洲人說自己現在過得比3年前更好。」

健保 再生能源 川普 民調 澳洲 艾班尼斯 關稅

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