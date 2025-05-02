快訊

白沙屯媽祖起駕合照盧秀燕生風波 張麗善向「被趕走」爐主道歉

博班招生／高階教育新趨勢浮現 台大報考人數創4年新高

全程沒露臉！家寧新片拍「糖葫蘆DIY」 網狂酸：帳本掉糖漿裡了？

南韓前總理韓悳洙宣布參選總統

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
韓惪洙2日在國會大廈宣布參選總統。歐新社
韓惪洙2日在國會大廈宣布參選總統。歐新社

韓聯社2日報導，南韓前國務總理韓悳洙（75歲）2日在國會召開記者會宣布競選第21屆總統。

韓悳洙表示，若他當選總統，將在就職第一天設置總統直屬機構推動修改憲法，在上任第三年實施國會議員選舉和大選並辭去總統職務。他承諾，將在就職第一年制定修憲方案，第二年完成修憲。

韓悳洙還說，政治鬥爭已走到危險邊緣，各方為個人和陣營利益而不為國為民鬥爭。他作為公僕一直在經濟發展一線為民服務，然而如今經貿、外交等事關國家利益的事務也被拿來當作政治鬥爭的話題，令人無法理解。

尹錫悅遭彈劾從停職到下台，多數時間由韓惪洙代理總統，他在1日宣布辭職。

韓惪洙請辭後，原定由財政副總理兼企劃財政部長崔相穆代理總統，但崔相穆1日晚間已經請辭，所以將由身兼教育部長的社會副總理李周浩代理總統，直到6月3日大選投票。

修憲 經濟發展

延伸閱讀

韓悳洙才請職…南韓副總理兼財長崔相穆也遞辭呈！由教育部長代理總統

巴西總統接見王毅 欽佩陸方反制對等關稅

南韓對美出口下滑

白沙屯媽祖進香 賴總統參香贈匾「拱昭天佑」

相關新聞

日本埼玉縣天坑受困駕駛3個月後被拉上來 下水道重建要5到7年

今年1月74歲的卡車駕駛連人帶車掉進日本埼玉縣八潮市多叉路口的「天坑」，在3個月後，駕駛終於被拉出來，已是冰冷的屍體。日...

烏國女子控日本飯店床下藏人遭日網友質疑真實性 她壓力山大再發文

烏克蘭女子娜塔莉上月在IG帳號透過影片，控訴在日本飯店房間床底藏人的恐怖經歷，這兩天日文媒體跟進台灣的報導。日本網友認為...

南韓前總理韓悳洙宣布參選總統

韓聯社2日報導，南韓前國務總理韓悳洙2日在國會召開記者會宣布競選第21屆總統。

法國五一15萬人上街爭勞權 巴黎遊行黑衣人鬧場

五一勞動節法國人大規模動員上街是傳統，內政部統計全國逾15萬人上街爭取勞權。巴黎民眾踴躍參加遊行有如嘉年華，但有全身黑衣...

NFT泡沫化崩盤實錄 Nike被告、CryptoPunk慘賠6.4億元

還記得幾年前各方人馬搶著發行的非同質化代幣（NFT）嗎？運動品牌Nike、日本凱蒂貓Hello Kitty及知名企業等都推出過這種數位資產，部分IP炒到天價。如今NFT交易量大幅萎縮、活躍用戶驟減，第三大市場X2Y2於今年3月關閉之前，原生代幣總市值不到54萬美元。 2022年2月，Deepak以相當於2370萬美元的天價買進CryptoPunk 5822，該交易被金氏世界紀錄認證為當時最昂貴的NFT收藏品 。轉賣的時候，賠掉近2000萬美元（約6.4億台幣）。

韓悳洙才請職…南韓副總理兼財長崔相穆也遞辭呈！由教育部長代理總統

韓聯社報導，繼南韓代理總統韓悳洙稍早請辭準備參選總統後，南韓副總理兼財政部長崔相穆也在當地時間1日晚間10時28分請辭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。