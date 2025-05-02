南韓前總理韓悳洙宣布參選總統

韓聯社2日報導，南韓前國務總理韓悳洙（75歲）2日在國會召開記者會宣布競選第21屆總統。

韓悳洙表示，若他當選總統，將在就職第一天設置總統直屬機構推動修改憲法，在上任第三年實施國會議員選舉和大選並辭去總統職務。他承諾，將在就職第一年制定修憲方案，第二年完成修憲。

韓悳洙還說，政治鬥爭已走到危險邊緣，各方為個人和陣營利益而不為國為民鬥爭。他作為公僕一直在經濟發展一線為民服務，然而如今經貿、外交等事關國家利益的事務也被拿來當作政治鬥爭的話題，令人無法理解。

尹錫悅遭彈劾從停職到下台，多數時間由韓惪洙代理總統，他在1日宣布辭職。

韓惪洙請辭後，原定由財政副總理兼企劃財政部長崔相穆代理總統，但崔相穆1日晚間已經請辭，所以將由身兼教育部長的社會副總理李周浩代理總統，直到6月3日大選投票。