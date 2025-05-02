日本埼玉縣天坑受困駕駛3個月後被拉上來 下水道重建要5到7年

今年1月74歲的卡車駕駛連人帶車掉進日本埼玉縣八潮市多叉路口的「天坑」，在3個月後，駕駛終於被拉出來，已是冰冷的屍體。日本TBS報導，塌陷處要全面完成重建需要5到7年的時間。

八潮市的這處路口於1月28日早上的通勤時段，突然崩塌出現天坑，74歲的卡車駕駛摔落坑中，被土石掩埋。事發不久，搜救人員還可以跟車內的駕駛對話。但受損的下水道不斷湧出汙水，坑洞愈來愈大。

搜救人員發現，駕駛所在的車頭已被沖進下水道管內。在挖好臨時水管讓汙水繞道，不再流進原本的管道內以後，他們鎖定車頭所在的地底下位置，直接從地面向下開挖。

今（2日）在下水道管內發現駕駛的遺體，移到地面。埼玉縣正考慮後續把車頭也拉上來。事發後兩周，日媒報導說，重建要2年到3年。TBS最新的報導指出，埋新的下水道管線、正常供水，要5到7年時間。

罹難者家屬說，至今還不能相信、也不能接受這個結果。被困在車內的父親，是個堅強的人，一定是懷抱想活著回家的信念，與恐懼和痛苦搏鬥到最後一刻。