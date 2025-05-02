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法國五一15萬人上街爭勞權 巴黎遊行黑衣人鬧場

中央社／ 巴黎1日專電

五一勞動節法國人大規模動員上街是傳統，內政部統計全國逾15萬人上街爭取勞權。巴黎民眾踴躍參加遊行有如嘉年華，但有全身黑衣、以黑布遮掩口鼻的「黑塊」成員在遊行集結，砸毀公車站及左派社會黨攤位，警民對峙、氣氛緊張。

今天是國際五一勞動節，法國人在這天上街已成重要傳統。今年示威人數較去年增加，據內政部，全法共有15萬7000人上街，包括巴黎的3萬2000人；最大工會總工會（CGT）則稱全國有30萬人參加，巴黎占10萬。

下午2點，陽光正好，人群和各大工會聚集在巴黎義大利廣場（Place d'Italie）。空中各種旗幟飄揚，除了代表勞工權益的工會大氣球外，最多的還是巴勒斯坦旗幟。此外，爭女權、反歧視、反法西斯、反科技、反川普主義、增課「富人稅」等標語也在現場各展創意。

國中的哲學教師傑歐（Gehal）告訴中央社，他每年五一都上街，以紀念勞工權益的進展。

他坦言，「儘管遊行可能不太能改變什麼，但至少能聚集在一起，知道在對抗的路上我們並不孤單。」而讓法定退休年齡回到年金改革前的62歲、調升最低工資是他認為政府最該採取的政策。

激進左派不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄在遊行出發前登台演說，表示五一是「政治」且「反種族主義」的。他指出：「我們將繼續為每天8小時、每週35小時工作制和60歲能夠退休而奮鬥，這些是我們被剝奪的目標。」

現場氣氛歡樂，許多銅管樂手齊聚，一邊鑼鼓喧囂，另一邊電音派對，如同大型嘉年華。巴黎銅管樂隊成員維歐蓮（Violaine）告訴中央社，這次活動集結了全歐洲15個樂隊、300位積極參與社運的樂手，共同目標是聲援勞工權益、伊朗女權運動及巴勒斯坦人民。

她強調，反對所有歧視，包括反猶主義，「支持巴勒斯坦不代表支持反猶主義，猶太人是無辜的。」

伴隨著歡樂氣氛與美好天氣，許多家長帶著孩子出門，進行街頭公民教育。安-克萊兒（Anne-Claire）說，今天帶著女兒走上街，是為展示勞工團結一心，另一個訴求則是「和平」。她認為，目前最緊急的議題，是保護地球和人權。

一旁的佛羅（Flore）則是帶著兒子觀摩民主。她希望能趕快採取措施減緩氣候變遷；此外，她也呼籲政府停止破壞公共服務，停止刪減給學校或醫療機構的預算，以拯救如今的「醫療荒漠」。

來自俄羅斯的阿莉娜（Alina）告訴記者，她向來關注工作價值、勞工條件，以及歐洲法西斯主義崛起等議題，因此今天和同伴一起遊行。她也反對所有形式的戰爭，渴望世界和平。

遊行中出現倒掛的美國旗，參與者身披的美國星條旗也頗引起現場群眾側目。

巴黎美國民主聯盟（Paris Coalition for USDemocracy）負責人布蘭登（Kaitlin Brondum）受訪時痛批，總統川普的舉動讓國民權利受到嚴重破壞，重要立國精神「制衡原則」也受到威脅。

「川普把自己當成獨裁者，令人無法接受。海外美國人在此團結發聲，希望美國政治人物有膽量起身對抗川普。他沒把人民放在首位，勞工並未受到尊重，貧富差距更逐漸擴大。」

提到川普的外交政策，布蘭登認為，川普主義對世界經濟一點幫助也沒有，貿易戰讓美國在內的所有人都蒙害。不穩定和無法預期性對歐美關係、對全球都不好。

遊行中後段民眾在攤位購買美食、啤酒，甚至高歌起舞，但歡樂氛圍往前走到遊行前端就完全變調。上百位身穿黑衣黑褲、以黑布遮掩口鼻的「黑塊」群體在遊行前端集結，在活動即將到達尾聲時和警方爆發衝突。

在遊行中，左翼社會黨（PS）的攤位意外遭黑衣人攻擊，引發政壇熱議。社會黨發言人希戴（ChloéRidel）在社群平台上寫道，「我們遭到黑塊污辱與攻擊：他們撕扯旗幟，動手動腳，還投擲爆竹。一名同志被拖倒在地，另一名民選代表受傷。」

中央社目擊黑衣人不顧多位參與民眾攔阻，擊打公車玻璃，或砸向銀行、保險公司大門，並暴力阻擋記者拍照。警民多次對峙，黑衣人向警察丟擲爆竹、酒瓶。

現場待命的大批警察不時衝向群眾，迅速逮捕滋事者，同時噴灑胡椒水驅散聚集民眾。爆炸聲四起，氣氛緊繃，總計全國有72人遭逮捕，其中52人在巴黎。

川普 巴黎 美國

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