快訊

近10小時偵訊…貴婦奈奈200萬元交保 戴上電子腳鐐離去

法國勞動節集會遊行聲勢浩大 總工會稱逾30萬人參與

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

今天是國際勞動節，在法國各地的集會遊行共有數十萬人共襄盛舉，但首都巴黎發生黑衣人騷擾溫和左派社會黨議員及其支持者情事。時值川普重返白宮剛滿百日，法國工會成員也對川普新政表達擔憂。

法國總工會（CGT）告訴法新社，今天法國全境的國際勞動節集會吸引超過30萬人參加，其中巴黎就有10萬人參與。警方計算的總人數則為15萬7000人，3萬2000人參加巴黎遊行。

法新社記者在巴黎目擊，身穿黑衣的抗議者粗暴推擠社會黨（PS）政治人物及倡議人士。

儘管巴黎遊行大致上平和落幕，仍有社會黨議員檢舉被人揮拳、丟信號彈攻擊，導致今天下午有數十人被捕。

根據法新社記者，這些黑衣抗議者高喊「大家都討厭社會黨」，其中一些人拿著極左反法西斯旗幟。社會黨經常被控背叛激進強硬左派。

包括法國總工會在內，數個工會及青年組織以「反對極右派，提倡和平、自由及社會正義」為號召。

目前法國極右翼民粹主義政黨「國民聯盟」（National Rally）在民調中聲勢上漲，預料該黨候選人將在2027年總統大選首輪拔得頭籌。

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）2度執掌白宮剛滿百日，團結工會（Solidarity）共同代表季爾柏（Murielle Guilbert）說，這次遊行旨在高聲「反對世界川普化」。

季爾柏還說，她不知道「今天有哪個勞工不擔心川普所作所為以及不斷升高的種族歧視」。

川普 巴黎 法國

延伸閱讀

今天不只是勞動節！5月1日在捷克是情人節 情侶櫻花樹下親吻歌頌愛情

金門表揚模範勞工 陳玉珍：應推勞動節為國定假日

阻中國廉價小額包裹湧入 法明年起收處理費

金門表揚模範勞工 陳玉珍：推勞動節為國定假日

相關新聞

李在明無罪判決遭撤銷 南韓大選再生變數

韓聯社等韓媒報導，南韓最高法院一日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案...

「我們堅持要回國」蘇丹內戰趨緩 大量難民從埃及返國重建家園

蘇丹自2023年4月爆發內戰，導致1300萬蘇丹人流離失所。埃及接收約150萬蘇丹難民，成為蘇丹難民最大接收國。隨著蘇丹...

韓悳洙才請職…南韓副總理兼財長崔相穆也遞辭呈！由教育部長代理總統

韓聯社報導，繼南韓代理總統韓悳洙稍早請辭準備參選總統後，南韓副總理兼財政部長崔相穆也在當地時間1日晚間10時28分請辭。

愛沙尼亞：備妥數百名士兵參與志願者聯盟援烏

英國和法國3月提出組建「志願者聯盟」，透過派兵烏克蘭的方式協助穩定俄烏停火後的局勢。愛沙尼亞總理麥克爾昨天表示，愛沙尼亞...

印巴緊張升溫 巴屬克什米爾逾千所宗教學校停課10天

因擔心印度可能採取軍事行動報復上週發生的致命攻擊，巴基斯坦控制的克什米爾（Pakistan-administered K...

重大里程碑！北韓、俄羅斯開始興建首條跨境公路 雙方讚關係進一步擴大

美聯社報導，北韓和俄羅斯宣布，已開始興建兩國間第一條跨境公路，並稱在兩國邊境河流上興建的橋梁是重大進展，將進一步擴大兩國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。