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「我們堅持要回國」蘇丹內戰趨緩 大量難民從埃及返國重建家園

中央社／ 開羅1日專電
蘇丹自2023年4月爆發內戰，導致1300萬蘇丹人流離失所。埃及接收約150萬蘇丹難民，成為蘇丹難民最大接收國。隨著蘇丹國內衝突近期趨緩，大量蘇丹難民自開羅返回蘇丹。圖為4月28日，蘇丹首都喀土穆被毀壞的共和國宮。法新社
蘇丹自2023年4月爆發內戰，導致1300萬蘇丹人流離失所。埃及接收約150萬蘇丹難民，成為蘇丹難民最大接收國。隨著蘇丹國內衝突近期趨緩，大量蘇丹難民自開羅返回蘇丹。圖為4月28日，蘇丹首都喀土穆被毀壞的共和國宮。法新社

蘇丹自2023年4月爆發內戰，導致1300萬蘇丹人流離失所。埃及接收約150萬蘇丹難民，成為蘇丹難民最大接收國。隨著蘇丹國內衝突近期趨緩，大量蘇丹難民自開羅返回蘇丹。

蘇丹戰後雖仍滿目瘡痍，一名蘇丹女藝術家表示：「出於愛國情懷，我們多人堅持要回國。」

國際移民組織（IOM）4月28日發表聲明指出，近期蘇丹政府軍已收復首都喀土穆（Khartoum）及蘇丹中部地區，許多蘇丹難民試圖從各自的避難國家返回家園。目前返回蘇丹的難民人數累積到16萬5000人以上，從埃及返回蘇丹的人數，在過去3週增加44%。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，聯合國統計，2023年蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）爆發武裝衝突以來，約1300萬人流離失所，其中約860萬人留在國內，近400萬人逃至國外。

金字塔報報導，埃及接收蘇丹難民人數占埃及所有登記難民的72%，也成為蘇丹難民最大接收國。

報導指出，2023至2024年間，埃及各地租金價格飆漲，除了因為國內欠缺美元引發的持續通貨膨脹，也受到大量蘇丹人湧入導致的住房需求急劇成長影響。根據房地產搜尋網站Property Finder數據，2023年第一季平均租金價格較前一年同期上漲24%。

迫於近兩年的經濟窘境，埃及去年7月開始嚴厲打擊非法居留的蘇丹人，不但關閉無照的蘇丹學校和商店，也拒絕再發放居留證給新申請的蘇丹人。

聯合國高級官員去年3月表示，這場歷時約一年的衝突，使蘇丹陷入「近代歷史上最嚴重的人道主義惡夢」，數萬人死亡，並在蘇丹境內引發世界上最嚴重的饑荒危機。

據報導，蘇丹難民回家是一筆不小的經濟負擔。從埃及首都開羅出發的蘇丹難民，須先搭乘過夜長途巴士，到達埃及南部城市阿布辛貝（Abu Simbel），通過安全檢查後，繼續搭乘渡輪穿過納瑟湖（Lake Nasser），最後抵達蘇丹城市瓦的哈法（Wadi Halfa）。

一名預計自開羅返回蘇丹的女畫家受訪表示，她在戰爭期間多次流離失所。現在戰火雖已平息，民兵組織也消失，但遭受嚴重破壞的基礎設施未能修復，水電供應也不穩定。

這名31歲的畫家說：「戰後最艱難的事莫過於，回到家鄉卻發現家園已消失。但我們熱愛我們的國家，我們仍想回到家鄉，也對這些挑戰抱持共同奮鬥的希望。」

埃及 蘇丹 難民

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