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韓悳洙才請職…南韓副總理兼財長崔相穆也遞辭呈！由教育部長代理總統
韓聯社報導，繼南韓代理總統韓悳洙稍早請辭準備參選總統後，南韓副總理兼財政部長崔相穆也在當地時間1日晚間10時28分請辭。
南韓中央日報報導，崔相穆本應在韓悳洙請辭後接下代理總統一職，如今崔相穆也請辭，代理總統將由教育部長李周浩擔任。
中央日報指出，崔相穆當天傍晚遭國會提出彈劾動議，決定請辭。企劃財政部當地時間當天晚間10時45分證實，崔相穆辭呈已獲韓悳洙批准。
崔相穆在請辭後發給記者的訊息中說：「在國內和國際經濟局勢嚴峻之際，我無法繼續履行職責因而請辭，我為此向國民致歉。」
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