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「見到人性最美好一面」 英王查理三世公開暢談罹癌與治療

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英王查理三世4月30日在倫敦白金漢宮舉行的招待會上向賓客發表講話，該活動慶祝提升了癌症認識與支持癌友的社區型倡議。美聯社
英王查理三世4月30日在倫敦白金漢宮舉行的招待會上向賓客發表講話，該活動慶祝提升了癌症認識與支持癌友的社區型倡議。美聯社

英國國王查理三世4月30日公開談到他從確診癌症和治療過程學到的一課，稱這段經歷讓他更清楚看到「人性最美好一面」。

NBC新聞報導，查理三世在白金漢宮一場社區倡議慶祝活動上發表講話，該倡議提升了癌症認識與支持癌友。查理三世說，「每一次診斷、每一個新病例，對於患者與他們的親人來說，都會是令人畏懼而且可怕的經歷」。

他告訴與會者，「這讓我對今天傍晚聚集在這裡的傑出組織和個人所進行的非凡工作，有更加深刻的感激」。

查理三世說，他多年來一直認識、走訪與支持其中許多人，「這強化了我在這些走訪中長期以來觀察到的現象，即在病情最黑暗的時刻，可以被最偉大的同情心照亮」。

查理三世於2024年2月證實罹癌，他對病情保密，包括癌症類型與期數。

查理三世感謝提供癌症治療的醫療保健專業人員，「他們擁有我全家最深切的欽佩與感激」，而且他們的照護「代表了我們國家可以提供的最美好一面」。

查理三世說，「讓我們一再感受到的是人際連結的深遠影響，無論是專科護理師的細心解釋，安寧療護志工所握的手，還是支持小組中彼此分享的經歷，這些親情時刻創造了我或許會稱之為『關懷社區』，支撐著患者度過最艱難的時期」。

查理三世結束演講時向聽眾引述了2022年因腸癌去世的記者、播客與教育家詹姆斯女爵士（Dame Deborah James）的一句話，「找到值得享受的人生、勇於冒險、深深去愛、不留遺憾，並且永遠懷有叛逆的希望」。

患者 查理三世 癌症治療 英國國王

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