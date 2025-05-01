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布局競選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭 職務將交由「他」代理

中央社／ 首爾1日專電
南韓代理總統韓悳洙今天下午發表談話，正式宣布辭去國務總理一職，並提到「卸下重任後將負起更大責任」，被認為意指將競選下屆總統。路透
南韓代理總統韓悳洙今天下午發表談話，正式宣布辭去國務總理一職，並提到「卸下重任後將負起更大責任」，被認為意指將競選下屆總統。路透

南韓代理總統韓悳洙今天下午發表談話，正式宣布辭去國務總理一職，並提到「卸下重任後將負起更大責任」，被認為意指將競選下屆總統。據悉，韓悳洙可能在2日正式宣布參選。

韓悳洙今天下午發表對國民談話，辭去國務總理一職，同時也將不再代理總統職務。他在談話中提到，這段時間一直在思考該用什麼方式履行自己的責任，並表示在他面前有兩條路，「一是完成我目前所負責的重責，另一條則是卸下重任後負起更大的責任」。

韓悳洙表示，經過長時間的苦惱，他認為除了這條路之外再無其他選項，因此做出了抉擇。他也說，「大韓民國的政治會走向合作統治還是極端政治，正繫於我們的手中」。此番發言可能是為強調自己有別於兩大黨候選人的立場。

根據今天發布的最新民調，尚未宣布參選的韓悳洙的支持度僅次於最大在野黨共同民主黨候選人李在明，但仍有約30個百分點的差距。據悉，韓悳洙準備在2日宣布角逐下屆總統。

韓聯社引述國務總理辦公室官員報導，韓悳洙的任期將持續至2日凌晨零時為止，之後總統職務將交由經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆代理，直至6月3日選出新任總統為止。

前南韓總統尹錫悅因無預警發布緊急戒嚴，遭國會表決彈劾，彈劾通過後暫停總統職務，由國務總理韓悳洙代理至今。憲法法院已在4月4日宣布採納彈劾案，尹錫悅即刻下台。

南韓 尹錫悅 李在明 民調

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