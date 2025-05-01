日皇伉儷竟遭竊！侍從值夜班多次偷錢 金額共約81萬元

日本掌管皇室事務的宮內廳今天表示，日皇德仁與皇后雅子的侍從在值夜班之際涉嫌偷竊日皇伉儷的私費，自2023年11月以來多次偷竊，共計360萬日圓（約新台幣81萬元），已對該職員懲處免職。

日本TBS電視台報導，涉嫌偷竊日皇伉儷金錢，遭懲處免職的是日皇伉儷的侍從，一名20多歲的宮內廳職員。

宮內廳表示，這名職員今年3月下旬在值夜班的事務室，從課長輔佐所管理的內廷費，也就是日皇伉儷的私用生活費中竊取3萬日圓。

之後，經宮內廳調查，這名職員坦承從2023年11月起至2025年3月為止多次偷錢，總計竊取360萬日圓。

宮內廳於4月28日向皇宮警察提出刑事告發，今天宣布予以懲處免職。此外，這名職員的上司、課長輔佐因怠忽管理內廷費的職守，宮內廳對他做出減薪1個月的懲戒處分。

報導說，內廷費相當於日皇一家與上皇伉儷的私用生活費，這名偷錢的職員已將錢全數歸還。

宮內廳指出，「這名職員的行為嚴重損及官職的信用，身為整體國民的奉仕者，做了不符身分的不良行為」。