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南海緊張之際 菲律賓海防隊：日承諾提供5艘多用途巡邏艦

中央社／ 馬尼拉1日專電

在菲中持續於南海對抗之際，日本政府承諾提供菲律賓海岸防衛隊5艘多用途巡邏艦，提升菲國在專屬經濟海域的巡邏能力。

菲律賓海岸防衛隊今天發布聲明，日本首相石破茂昨天訪問海岸防衛隊總部，推進雙方海事合作及外交關係。

菲律賓交通部長狄尚（Vivencio Dizon）在活動結束後告訴媒體，日本承諾提供5艘97公尺長的多用途巡邏艦予菲律賓海防隊，第一艘預定於2027年抵岸。

菲律賓海防隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）則說，日本提供的船艦將提升菲律賓海防隊在專屬經濟海域執勤的能力。

菲律賓與中國的關係持續因南海爭議而處於緊張。最近，中國海警與菲律賓軍方、海岸防衛隊等單位，又先後登上南海的鐵線礁（菲稱希望礁群）秀國旗，宣示主權。

石破茂於4月29日至30日訪問馬尼拉，29日與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面，同意加強政治、外交、安全與國防合作，包括早日簽署軍事情報保護協定（GSOMIA）。

菲律賓與日本為「戰略夥伴」，並簽有經濟夥伴協定。

去年7月，菲律賓與日本再簽署「相互准入協定」（RAA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊到對方領土參加演習。菲律賓參議院去年12月已批准這項協定，日本外務省發言人北村俊博說，日本國會可望於今年6月通過。

南海 日本 菲律賓 馬尼拉

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