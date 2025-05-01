暗示參選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭：將承擔更重大的責任

韓聯社報導，南韓代理總統韓悳洙1日正式宣布請辭，此舉被解讀為意在競選總統。據悉韓悳洙將於2日在國會正式宣布競選總統。

韓聯社指出，韓悳洙在談話中說，「為了克服我們所面臨的危機，我最終決定辭職，以做好我能做、該做的事。我估計有很多人認為，大韓民國正值轉折關頭，國家將走向協同治理，還是到達崩潰邊緣，取決於我們的選擇」。

他還指出，南韓社會目前深陷陣營對抗的泥淖，多年未展開具建設性的對話。韓悳洙表示，自己將在為國奉獻的道路上堅定走下去。