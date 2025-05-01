持續對峙！印度、巴基斯坦互相關閉領空 美促雙方降低緊張

巴基斯坦禁止印度飛機行經境內後，印度今天也對巴基斯坦關閉領空。這兩個核武國家相互對峙，關係陷入惡化。美國國務卿盧比歐敦促雙方合作，以降低緊張關係。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）4月22日下午發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命。

法新社報導，印度指控巴基斯坦支持這起恐攻，但巴基斯坦否認。兩國之後在克什米爾地區互相開火、外交攻擊、驅逐公民並下令關閉邊境。

印度政府公告說，巴基斯坦4月24日對印度飛機關閉領空，印度則於30日晚間採取類似措施，禁令將持續到5月23日。

發給航空業者的公告說，印度領空不允許巴基斯坦登記或租賃的飛機進入，「包括軍用飛機」。

路透社報導，美國國務院表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天分別與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）通話，敦促他們互相合作以「降低緊張關係」。

國務院說，盧比歐表示支持印度打擊極端主義，並敦促巴基斯坦合作調查這起恐攻。

蘇杰生在社群平台X發文說，他告訴盧比歐，這起恐攻「行兇者、支持者和策劃者」都必須繩之以法。