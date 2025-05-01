加拿大新任總理卡尼會讓中加關係更升溫？

（德國之聲中文網）英國央行前行長、加拿大自由黨黨魁卡尼（Mark Carney）週二（4月29日）正式當選為加拿大新一任領導人，成為該國史上第一位從未擔任過民選公職的政治素人總理。

川普週三（30日）在白宮受訪時表示，他已經祝賀卡尼勝選，並稱接到卡尼致電，「他昨天打電話給我，他說讓我們達成協議吧。」川普說，卡尼將在一週內訪美。

儘管川普看似對加拿大新政府釋出善意，但《南華早報》近日在報導中引述學者分析，稱川普同時對加拿大和中國施加關稅壓力，可能會讓加拿大重新審視與中國的商業關係。

加拿大不列顛哥倫比亞大學名譽教授埃文斯（Paul Evans）認為：「幾乎肯定會發生的是，渥太華將『再次強調與中國商業關係的重要性』，並與北京談判以消除貿易壁壘。」

據彭博社報導，由於美中貿易緊張局勢不斷升級，中國煉油商大幅削減了約90%的美國石油採購量，並改為從加拿大進口大量原油。

石油及天然氣追蹤分析機構Vortexa3月統計數據顯示，中國從溫哥華附近油管進口的原油數量飆升至前所未有的730萬桶，4月的數量更預期會進一步增加。同時，中國每月進口的美國石油量已從6月的高峰2900萬桶驟降至300萬桶。

卡尼稱中國為「最大威脅」

鑑於加拿大與中國在過去幾個月以來，因為一系列議題引發爭端，加拿大對中國仍存有疑慮，中國態度似乎也有所保留。

中國今年3月宣布對價值超過26億美元的加拿大農產品和食品徵收關稅，報復渥太華去年對中國電動車、鋼鐵和鋁產品加徵的關稅。

對於加拿大是否會因美國關稅、轉而與中國深化貿易關係，卡尼曾回應，稱加拿大有機會與美國和中國兩大經濟體以外的國家接觸，「歐洲、東協、南方共同市場以及世界其他地區都存在巨大的機遇」，加拿大可以在這些區域進一步深化合作。

週二，卡尼勝選後，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上並未祝賀卡尼勝選，僅表示中方「願在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係」，重申「中國對中加關係的立場是一貫且明確的。」

今年3月，加拿大外長趙美蘭（Mélanie Joly）指控，中國在數週內處決了4名加拿大公民，無視加國政府請求寬大處理的呼籲。北京則堅稱是「依法行事」。

此次大選期間，加拿大也多次指控北京干涉選舉。卡尼在選舉辯論會中更公開稱中國為加拿大當前最大的安全威脅，批評中國在俄烏戰爭中與俄羅斯合作，並主張這對整個亞洲地區、尤其是台灣構成威脅。

卡尼在當上加拿大總理之前，從無政治經驗，沒有擔任過任何民選官職，也不是內閣一員。但在經濟方面有著亮眼履歷，曾在高盛集團（Goldman Sachs）任職超過10年，並於2008年全球金融危機期間接任加拿大央行行長，果斷作為讓加拿大避免更嚴重的經濟衰退。

2013年，卡尼接受時任英國首相卡梅倫（David Cameron）任命，擔任英格蘭銀行（英國央行）行長，期間經歷英國脫歐公投，2020年卸任。

今年初，自由黨前領袖杜魯多因為民調低迷請辭後，卡尼以壓倒性的勝利贏得黨內選舉，但外界一度認為在野的保守黨有「變天」希望。不過川普威脅對加拿大施加關稅，並宣稱要把加拿大納為美國一部分的強硬發言，在加拿大境內掀起一波反川普情緒，最終讓對川普立場相對強硬的自由黨再度贏得選舉。

（路透社、彭博社、《南華早報》）

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