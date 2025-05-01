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加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。新華社
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。新華社

隨著美國總統川普對加拿大發表爭議性言論、加劇貿易戰，加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。

商業內幕報導，美國連鎖飯店希爾頓（Hilton）執行長納賽塔（Christopher Nassetta）於4月29日的財報電話會議上指出，加拿大旅客明顯減少。賭場業者凱撒娛樂（Caesars Entertainment）也做出類似觀察，雖然兩家公司皆強調，加拿大旅客僅占其整體業務的一小部分。

線上訂房平台巨頭Booking Holdings（旗下包括 Booking.com、Priceline.com 及 Kayak）也指出，加美之間的旅遊趨勢正在放緩，並透露部分加拿大人轉往其他目的地，尤其是墨西哥。

Booking Holdings財務長史汀柏根（Ewout Lucien Steenbergen）說道，「這一季我們觀察到旅遊模式出現顯著變化，加拿大旅客赴美意願明顯趨緩，來自歐洲的旅客也略有減少。」「但我們也看到其他旅遊路線有所改善，例如加拿大至墨西哥的旅遊顯著增長，整體呈現穩定增長。」

他也補充，公司並不特別在意旅客前往哪裡，「因為他們通常會在其他地點花差不多的錢。」

根據市場研究公司Longwoods International本周發布的最新調查，加拿大旅客對美國旅遊的態度正在轉變。該調查針對1000名近3年內曾出國、未來2年內有旅遊計畫的加拿大成年人。

結果發現，36%原先計畫赴美的受訪者表示，已取消相關行程；60%認為，美國的政府政策、貿易手段或政治言論，讓他們在未來1年內不太可能前往美國。

在這些受到影響的受訪者中，40%選擇改為國內旅遊，27%則轉向其他國際目的地。最熱門的替代選項包括墨西哥、葡萄牙、西班牙、法國與加勒比海地區。

不只是數據，旅遊業者也感受到明顯轉變。加拿大西捷航空（WestJet）副董事長克魯茲（Alex Cruz）3月在CNBC上表示：「我們確實看到了一種反應，不再是飛往鳳凰城或佛羅里達，而是改去多明尼加、牙買加與墨西哥。」

旅遊公司Intrepid Travel加拿大區總裁沃特斯（Christian Wolters）也向NBC表示，加拿大旅客正在避開美國，改而選擇國內旅遊或前往墨西哥與哥斯大黎加。

美國旅遊協會則警告，如果加拿大這一最大國際客源減少10%，將可能導致21億美元觀光收入與1.4萬個工作機會流失。

加拿大 美國

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