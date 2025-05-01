劍指中國 日菲推動洽簽軍事情報保護協定

日本首相石破茂昨天與菲律賓總統小馬可仕在菲律賓首都馬尼拉舉行會談時都同意早日簽署軍事情報保護協定（GSOMIA），這被視為是劍指中國。中國外交部則指：「反對任何在本地區搞拉幫結派，加劇地區局勢緊張的作法。」

日本朝日新聞報導，石破昨天與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉舉行會談。鑑於中國在南海擴大軍事活動，這兩位領袖都認為日菲應早日簽署GSOMIA，可更順利共享軍事情報。

此外，針對日本自衛隊與菲律賓軍方融通物資的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）的洽簽，兩人也同意應儘早展開談判。

報導指出，東南亞國家對於美國總統川普政府的干預感到不安，而中國在東南亞的影響力逐漸擴大。日本期待與「準同盟國」菲律賓之間強化關係，藉以對抗中國。

與小馬可仕舉行會談後，石破在聯合記者會上表示，「現在日菲已變成近乎同盟的夥伴，這對地區、對世界、對日菲兩國人民而言，意義非常大。」小馬可仕則表示，「日菲關係是進入真正的黃金時代」。

日菲領袖都同意應早日簽署GSOMIA，這有助於加強監視中國在南海地區的軍事動向。日本對菲律賓空軍出口警戒管制雷達，如果日菲簽署GSOMIA生效的話，將來在日本自衛隊也能取得菲律賓在南海周邊所獲得的雷達資訊。

針對日菲擴大安全領域合作，反對片面改變東海、南海現狀一事，日媒今天在中國外交部例行記者會上問中方的看法如何。

中國外交部發言人郭嘉昆打出「歷史牌」批評日本。他指出，「二戰時，日本曾對菲律賓在內的國家進行侵略和殖民統治，侵占南海諸島，負有嚴重歷史罪責」。並稱反對任何在本地區搞拉幫結派、加劇地區緊張的作法。