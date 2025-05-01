越戰結束50週年 民調：多數美國人認不該出兵

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國一份於今天越戰結束50週年所發布的最新民調顯示，包括多數越戰老兵在內的大多數美國成年人，如今認為美國當年不該介入越戰。

美國Axios新聞網報導，在這場美國經歷的重大軍事失利及所衍生的社會分裂半個世紀後，由傳媒公司Nexstar Media與愛默生學院（Emerson College）所做的這份民調生動反映美國大多數人對越戰的遺憾。

在過去幾十年裡，越戰長期讓美國社會在意識形態與族群層面產生分裂，而圍繞美國應在全球扮演何種角色的爭議，至今依然存在。

調查顯示，62%的受訪美國成年人覺得美國不應捲入越戰，僅38%認為參戰是正確決定。當中受訪的越戰老兵裡，也有高達59%認為美國不該打這一仗，認為應該者為41%。

44%的受訪者認為越戰沒有正當性，認為有正當性者僅29%。調查顯示，從二次大戰到入侵伊拉克戰爭之間的所有戰事裡，美國民眾認為正當性最低者是越戰。

愛默生學院民調中心執行長金波（SpencerKimball）在聲明裡表示「46%受訪越戰老兵不覺越戰具正當性，認為具正當性者41%，這點也值得注意」。

愛默生學院與Nexstar Media於2025年4月8日至11日進行此項調查，對象為1000名美國成年人，樣本依性別、教育程度、族群、年齡、政黨登記與地區進行加權，參考美國人口普查資料設計抽樣。整體樣本的抽樣誤差為正負3個百分點，信心水準為95%。

美國 老兵 越戰

延伸閱讀

路透：中國已訂出免徵125%關稅美國商品清單

國會山莊與矽谷論壇 蕭美琴提台灣對美國至關重要3面向

文組生薪情差？美國分析曝「最低薪」大學科系排名 剛出社會1科系最慘

諾貝爾醫學獎中國得主屠呦呦 獲選美國國家科學院士

相關新聞

反川普成風潮 澳執政黨拉抬大選選情 保守黨邊緣化

美國總統川普對加拿大的貿易戰和兼併威脅，被認為促成加國總理卡尼逆轉贏得聯邦大選。華盛頓郵報四月卅日刊登專欄文章指出，在五...

傳印度最快這兩天動武 巴基斯坦曝啟用核武條件

巴基斯坦資訊部長塔拉爾四月卅日表示，巴國掌握可靠情報，顯示印度可能在未來廿四至卅六小時發動軍事攻擊。這項警告出現在印巴兩...

瑞典大學城槍擊案警逮1名16歲嫌犯 凸顯幫派暴力問題

瑞典大學城烏普薩拉（Uppsala）1家髮廊昨天在大白天發生槍擊案，3名介於15和20歲年輕人身亡，當局今天說已逮捕1名...

敘利亞上月爆發宗派屠殺 大馬士革附近教派衝突13死

敘利亞國營媒體和觀察組織今天說，和敘利亞新當局有關的部隊與德魯士族（Druze）武裝分子之間的宗派衝突，夜間在大馬士革附...

教宗選舉將成焦點 教廷國務院長帕洛林受矚！為熱門人選之一

義大利籍教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）曾與教宗方濟各（PopeFrancis）共事12年，這位經驗豐...

傳將發動攻擊？印度不回應巴基斯坦指控 境內已可見緊張氣氛

巴基斯坦今天稱已掌握情資，顯示印度將以克什米爾恐攻為由發動軍事攻擊，印度外交部下午告訴中央社記者，不會為此事多做回應。目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。