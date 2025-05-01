傳印度最快這兩天動武 巴基斯坦曝啟用核武條件

巴基斯坦資訊部長塔拉爾四月卅日表示，巴國掌握可靠情報，顯示印度可能在未來廿四至卅六小時發動軍事攻擊。這項警告出現在印巴兩個擁核國緊張升高之際，印度指控上周克什米爾旅遊景點發生的恐怖攻擊案與巴基斯坦有關，事件造成廿六人死亡。

路透報導，自恐攻事件發生以來，兩國已陸續採取報復性措施。印度宣布暫停執行關鍵的「印度河水資源條約」，驅逐境內巴基斯坦人並關閉邊境，巴基斯坦則對印度關閉領空，不允許印度航班飛越，並取消發給印度人的簽證。

塔拉爾在社群平台Ｘ上表示：「巴基斯坦掌握可靠情報，顯示印度意圖以巴哈甘襲擊事件為藉口，在未來廿四至卅六小時內發動軍事打擊。任何侵略行為都將遭到堅決反擊，印度將須為本區域任何嚴重後果負全責。」

對此，印度外交部並未置評。不過，印度總理莫迪日前誓言，將追緝並懲罰攻擊者。

以穆斯林為主的克什米爾地區，長期以來一直是印度與巴基斯坦爭議核心，兩國皆宣稱對該地擁有完整主權，但實際各自控制部分地區，並多次為此爆發戰爭。過去幾天，印巴各自在實質控制線開火。

巴基斯坦國防部長阿西夫說，巴方已進入高度警戒狀態，但僅在「國家生存遭受直接威脅」時才考慮核武。