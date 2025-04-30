大陸想趁機拉攏歐盟 資深議員蓋勒：大陸不是美國的替代選項

歐美關係因川普關稅出現裂痕，中國趁機拉攏歐盟，打算取消對歐洲議會5名議員的制裁，資深議員蓋勒是其中一位。他接受中央社專訪表示，歐洲人不會因與美不睦而把中國當成替代選項，對中原則不會改變。

歐洲聯盟（EU）27國在2021年同意對中國負責壓迫新疆維吾爾族人權的官員進行制裁，包括禁止入境歐盟及凍結在歐財產等，中國政府隨即採報復性制裁，對象包括歐洲議會（European Parliament）人權次委員會、5名歐洲議會議員和2家歐洲智庫等。

當時歐盟與中國即將完成簽署的「歐中全面投資協定」（CAI）因此遭到歐洲議會抵制，生效程序擱置至今，歐洲議會與中國官方的往來也被凍結。

如今，在美國總統川普對全球發動關稅戰，中國特別成為靶心的情勢下，北京試圖強化歐中貿易，搬開這塊歐中關係的絆腳石，於是主動向歐洲議會遞出橄欖枝。

歐洲議會主席梅特索拉（Roberta Metsola）的幕僚日前向歐媒坦言，與中國針對解除議員制裁的協商已到最後階段。政治新聞網站Politico歐洲版報導，梅特索拉今天將在與各黨團領導人的閉門會議中討論此事。

歐洲議會資深議員、友台小組主席蓋勒（MichaelGahler）28日在德國家鄉接受中央社電訪，分析近期事態發展下的歐中美三角關係。

蓋勒表示，中國提出解除制裁之舉，顯示中方認為在歐美關係不睦的此刻，正是歐中深化並擴展關係的好機會，但「我們不會因為不合理的事被取消而感激，當有人作了壞事之後再把壞事消除，（關係）並不會就此回到原點，（中方）不會因此得到獎勵」。

他強調，議員們對於與中國對話抱持開放態度，但不會因為中國解除制裁而在任何原則上妥協，即便中方可能希望議員們赴北京訪問，但若在解除制裁後就訪中，可能會被中國宣傳推銷成「去親吻皇帝的手」。

據中國媒體報導，中國外交部發言人郭嘉昆30日提到，中歐立法機構交往是中歐關係的重要組成部分，「歡迎歐洲議會議員多到中國走走、看看」。

蓋勒指出，歐洲議會外交委員會和對中關係代表團未來或許有機會訪中，但議會尚未作成這項政治決定。他也說，議員們不會對形式性拜訪中國人民代表大會的實質作用有幻想，那不是自由選舉下的國會，若要對中國表達立場，與中國共產黨及政府更相關的人談才有用。

蓋勒告訴中央社，被北京制裁的議員們絕不會放棄立場，無論是對人權、台海兩岸關係或是以法治為基礎的世界貿易秩序。他說，議員們將會讓北京非常明白，不論是封鎖台灣或強迫台灣融入中國，都會對全球經濟帶來災難性後果。

他指出，中國目前假裝是全球自由貿易秩序的捍衛者，但世貿組織（WTO）架構下的規則，並不能被選擇性的適用。中國補貼生產的方式和不公平貿易行為，無法被美國和歐洲接受，「如果中國想利用現任美國總統（提供）的機會，與我們建立更好的關係，那就必須以原則為基礎」。

蓋勒所稱的原則，以貿易而言，除了應遵守WTO標準和規則，也包括歐洲企業在中國的待遇，應與中國企業在歐洲一樣，亦即投資上的互惠，但「我們離那樣還很遠」。

他強調，對歐洲人而言，中國不是美國的替代選項，「我們絕對不是說，好，那現在轉向中國，希望他們在經濟方面比美國更好地維持世界秩序。我們並不天真」。

蓋勒主張西方陣營應團結起來，理念相近的國家若能在同樣的規則和原則下行事，將比中國更強大，使中國必須採納這個貿易秩序，「但是，若我們允許中國將我們一個一個搞定，他們會更變得強大，這就是我認為川普尚未瞭解之處」。

蓋勒指出，「如果（美國）要遏制中國，不該對抗歐洲和其他夥伴，而應與歐洲、日本、南韓和台灣團結在一起」，但若川普認為他應該對抗全世界，那將間接使中國獲益。

在美國關稅風暴下，歐盟執委會（EuropeanCommission）更加積極與各國接觸、商議自由貿易協定，中央社問蓋勒，此情勢是否也增加了台灣與歐盟洽談經貿協定的機會，他坦言執委會目前仍無興趣。

蓋勒強調，歐洲議會已通過決議，要求歐盟執委會與台灣展開洽簽經貿協定的程序，「希望我們能促使（執委會）踏出第一步，也就是範圍界定（scopingexercise），看哪些領域適合納入（貿易協定談判）」。

至於中國想要重拾「歐中全面投資協定」，蓋勒認為，歐洲在中國的投資需要受到更好的對待，中國須改變對歐洲企業的歧視行為，「隨著中國受到美國愈來愈大的壓力，中國（對歐洲）需要更進一步表現，並不只是解除對幾位歐洲議員的制裁就好」。