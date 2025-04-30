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瑞典大學城槍擊案警逮1名16歲嫌犯 凸顯幫派暴力問題

中央社／ 瑞典烏普薩拉30日綜合外電報導
瑞典大學城烏普薩拉（Uppsala）1家髮廊昨天在大白天發生槍擊案，3名介於15和20歲年輕人身亡，當局今天說已逮捕1名16歲嫌犯。 歐新社
瑞典大學城烏普薩拉（Uppsala）1家髮廊昨天在大白天發生槍擊案，3名介於15和20歲年輕人身亡，當局今天說已逮捕1名16歲嫌犯。 歐新社

瑞典大學城烏普薩拉（Uppsala）1家髮廊昨天在大白天發生槍擊案，3名介於15和20歲年輕人身亡，當局今天說已逮捕1名16歲嫌犯。近來各界對瑞典幫派暴力情況日益擔憂。

法新社報導，這起槍擊案發生在烏普薩拉迎接春季的篝火節（Valborg）前1天，這個節日通常吸引10萬多人前來圍繞篝火慶祝，許多是學生。

烏普薩拉警察局長阿克朗德（Erik Akerlund）告訴媒體記者，警方已依謀殺罪嫌逮捕1人。檢方透露這名嫌犯年齡為16歲。

據瑞典媒體報導，至少有1名死者與犯罪幫派有關連。但警方不願證實這些報導。

烏普薩拉警方發言人拉森（Stefan Larsson）告訴法新社：「這是我們顯然會去調查的事。」但他也說，警方不會只針對這個方向來偵查。

烏普薩拉是瑞典2名最惡名昭彰幫派領袖阿布鐸（Ismael Abdo）和梅吉德（Rawa Majid）的國內基地，兩人據信皆是從海外指揮各項行動。

瑞典多年來面臨難以減少敵對幫派間的槍戰和爆炸案。阿克朗德表示，警方已將數名疑似與本案有關的人士帶到警局訊問。

幫派 槍擊 瑞典

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