菲、紐簽署軍隊互訪協定 加強安全合作

菲律賓與紐西蘭今天簽署「軍隊互訪地位協定」（SOVFA），允許雙方軍事部隊進入對方的領土參加聯合軍事演習及其他軍事合作活動。此舉意在戰略環境惡化下加強安全合作。

綜合法新社和路透社報導，紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）今天表示，這項協定反映雙方基於瞭解「以規則為基礎的國際秩序面臨風險」所做出的承諾。

柯林斯說：「正如我們總理所說，紐西蘭尋求在印太地區保護並推進我們的利益，而我們唯有與夥伴合作才能實現。」

她指出，兩國「都非常瞭解我們所處的戰略環境正在惡化」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）說：「有些國家遵守國際法，有些則試圖重新定義它。」

他特別將矛頭指向中國用來劃定其廣泛主權聲索的「九段線」概念。

「我們必須遏止這類不受歡迎的行為」，他還說，馬尼拉與威靈頓將致力於「軍隊間的訓練」。

紐西蘭去年首度參加菲律賓、美國、澳洲和日本等國在南海的聯合海上演習。馬尼拉和北京持續在南海爭議海域爆發爭端。

菲律賓和紐西蘭2026年也將把兩國外交關係提升至「全面夥伴關係」，反映雙方在海上安全、災難應變與區域穩定的共同利益。

菲律賓分別於1998年與美國簽署軍隊互訪協定（VFA），2007年與澳洲簽署SOVFA，去年7月又與日本簽署相互准入協定（RAA）。

上個月，菲律賓國防部宣布與加拿大完成SOVFA協商，預定年內簽署。