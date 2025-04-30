快訊

拍板定案！傳美烏最快今簽署資源協議 文件曝光協商重大突破

五一前來一波！27共機出海 配合共艦「聯合戰備警巡」

楊丞琳強硬反擊沒在怕 Makiyo再爆她當年男友是阿Ben

美伊第4輪核談判5月3日登場 伊朗將先會晤英法德代表

中央社／ 德黑蘭30日綜合外電報導
伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，伊朗和美國將於5月3日在羅馬針對伊朗核計畫舉行第4輪談判。 歐新社
伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，伊朗和美國將於5月3日在羅馬針對伊朗核計畫舉行第4輪談判。 歐新社

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，伊朗和美國將於5月3日在羅馬針對伊朗核計畫舉行第4輪談判。在此之前，伊朗將先會見來自英國法國德國的代表。

針對伊朗核計畫協議，這兩個宿敵已舉行3輪談判。西方認為該計畫的目的是發展核武，但德黑蘭否認。

美伊談判從4月12日開始，由阿曼斡旋，是雙方多年來最高層級的接觸。

阿拉奇在今天內閣會議後說：「下一輪談判將在羅馬舉行。」

阿拉奇說，伊朗官員還將在5月2日會見來自英國、法國和德國的代表，這些國家都是2015年核協議的締約方。

2015年核協議要求解除制裁，以換取伊朗限制核活動，但在美國總統川普的第1個任期內，華盛頓於2018年退出核協議，導致協議破裂。

川普在3月致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）敦促談判，並警告說，如果伊朗拒絕，可能會採取軍事行動。

伊朗 川普 德國 核武 法國 美國 英國

延伸閱讀

國際特赦控以色列 對巴勒斯坦人種族滅絕像全球直播

伊朗商港大爆炸火勢已獲控制 港口恢復正常運作

美伊核談卡在濃縮鈾來源 雙方5月3日續談

伊朗港口爆炸：至少40死、千人傷，德黑蘭否認與軍武有關

相關新聞

全球軍備競賽惡化 陸連30年提升軍費！這國是最大軍事支出國

烏克蘭和加薩走廊的兵燹之禍沒有戢止跡象、從歐洲到亞洲軍事緊張態勢急劇升高之際，美國有線電視新聞網報導，根據最新報告，世界...

日本視俄烏戰爭為警鐘 與那國島民眾挺台！憂「不知大陸會做什麼」

英媒報導，日本視俄羅斯全面入侵烏克蘭是全球嚇阻力量失敗的表現，也是一記警鐘，憂中共恐跟著犯台。距台灣僅100公里的與那國...

印度不回應巴基斯坦指控 境內已可見緊張氣氛

巴基斯坦今天稱已掌握情資，顯示印度將以克什米爾恐攻為由發動軍事攻擊，印度外交部下午告訴中央社記者，不會為此事多做回應。目...

美伊第4輪核談判5月3日登場 伊朗將先會晤英法德代表

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，伊朗和美國將於5月3日在羅馬針對伊朗核計畫舉行第4輪談判。在此之前，伊...

前總理塔信入監不到1天…身體狀況保外就醫 泰國最高法院要調查

泰國前總理塔信流亡海外15年後在2023年8月返回泰國，入監不到1天就因身體狀況保外就醫。最高法院政治職務人員刑事案件...

代總統韓悳洙將於1日辭職參選 將聯手其他反李在明候選人

韓聯社30日報導，政府和執政黨陣營消息人士說，南韓代理總統韓悳洙將於5月1日下午辭職，2日正式宣布角逐第21屆總統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。