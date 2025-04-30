全球軍備競賽惡化 陸連30年提升軍費！這國是最大軍事支出國

烏克蘭和加薩走廊的兵燹之禍沒有戢止跡象、從歐洲到亞洲軍事緊張態勢急劇升高之際，美國有線電視新聞網報導，根據最新報告，世界正以自從冷戰結束以來最快速度在自我武裝。

有線電視新聞網（CNN）報導，瑞典權威智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International PeaceResearch Institute）年度報告指出，去年全球軍事支出年增9.4%，來到2兆7180億美元，創有紀錄以來的新高。

斯德哥爾摩國際和平研究所示警，全球軍備競賽急劇惡化，看不到盡頭。去年全球軍事支出年增幅創自柏林圍牆（Berlin Wall）倒塌前一年的1988年以來新高。

該報告指出：「許多國家也已經致力於提升軍事開支，將會導致未來幾年全球軍事支出進一步提升。」

根據這份報告，截至目前美國仍然是舉世最大軍事支出國，去年軍費高達將近1兆美元。

美國國防預算中的高價項目包括F-35匿蹤戰鬥機及其作戰系統（611億美元）、美國海軍新軍艦（481億美元）、美國核武器儲備現代化（377億美元）和飛彈防禦計畫（298億美元）。

美國預算涵蓋對烏克蘭軍援的484億美元，幾乎是基輔國防預算總額648億美元的3/4。

根據該報告，中國整體軍事開支總額估達3140億美元，僅次於美國，但不到美國的1/3。

雖然未依武器或指揮類別對北京的國防預算再作細分，但報告強調，中國「去年公布提升數項能力，包括新型匿蹤戰鬥機、無人飛行載具和無人水下載具」。

報告指出：「中國去年也持續加速擴展其核武器儲備。」

斯德哥爾摩國際和平研究所指出，中國去年國防預算年增7%，為人民解放軍軍費連續第30年增加，這數字是該智庫資料庫中「連年增長的最長紀錄」。

根據報告，中國軍力擴張也影響其印太地區鄰國的軍事政策，「促使諸多鄰國提升國防開支」。

其中，日本去年軍事預算年增21%，創自1952年以來最高增幅，使得東京軍事開支在國內生產毛額（GDP）的占比來到1.4%，為自從1958年以來最高。另外，在南海與中國深陷領土爭端的菲律賓去年軍費年增19%。

面臨中共武力侵犯威脅的台灣去年國防預算年增1.8%，但相較於2015年，去年台灣軍事開支顯著提升達48%。

印度去年國防預算總額達861億美元，居全球第5，雖僅年增1.6%，但相較於十年前則提升達42%。研究人員指出，這凸顯出一股令人不安的趨勢。

與此同時，涉及區域衝突的國家去年軍事開支年增幅度最高。這包括以色列、俄羅斯分別年增65%、38%。不過斯德哥爾摩國際和平研究所指出，莫斯科也從區域和其他來源增加軍費，因此實際數字很可能更高。

進行超過3年的烏克蘭衝突已經促使北大西洋公約組織（NATO）成員國顯著提升軍費，這一方面是針對俄羅斯的好戰，同時也是對美國總統川普要求盟國提升軍費的壓力作出回應。

除了在各國國防預算總額排行榜居第4的德國去年軍費年增28%之外，前40名的其他北約成員國中年增達兩位數的還包括羅馬尼亞（43%）、荷蘭（35%）、瑞典（34%）、捷克（32%）、波蘭（31%）、丹麥（20%）、挪威（17%）、芬蘭（16%）、土耳其（12%）、希臘（11%）。