日本視俄烏戰爭為警鐘 與那國島民眾挺台！憂「不知大陸會做什麼」

英媒報導，日本視俄羅斯全面入侵烏克蘭是全球嚇阻力量失敗的表現，也是一記警鐘，憂中共恐跟著犯台。距台灣僅100公里的與那國島許多居民長期以來對台灣有一種親近感，當地一名導遊說支持台灣，但「不知中國會做出什麼事」。

英國「獨立報」（The Independent）今天報導，日本領導人相繼警告，台灣有可能成為下一個烏克蘭，也就是中國國家主席習近平可能效法俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），發動侵略，而這恐怕有將世界大片地區捲進另一場代理人戰爭的風險。

日本政府目前正在推動二戰以來最大規模的軍事擴張，計劃在2027年前將國防預算翻倍，並大幅提升日本自衛隊的戰力。

對距台灣僅約100公里的與那國島來說，威脅感非常真實。日本自衛隊和美軍去年年底共同實施的「利劍」（Keen Sword）演習，外界普遍認為這是憂心台灣有事（兩岸衝突）等而實施的大規模演習，其中在與那國島演習的部分，日本陸上自衛隊與美軍運用運輸機進行將島民疏散到島外的訓練。

與那國島主要漁港附近，商店老闆大友（HisakoOtomo）承認，當地人無法不擔心中國的動向。

大友說：「看到新聞，我們真的很擔心。」面對中共犯台的可能性，她說：「光想就令人害怕，這真的會發生嗎？」

過去1年，中國多次進行模擬封鎖台灣的軍事演習，包括在去年12月進行長達一週、30年來最大規模的軍事演習。去年1整年，共機跨越台灣海峽中線破紀錄地達到3070架次。

而更北的俄羅斯，在日本眼中也是1個危險且難以預測的鄰國，普亭（Vladimir Putin）2022年2月下令全面入侵烏克蘭就是明證。

日本前首相岸田文雄曾表示，烏克蘭問題是日本將國防預算提高至3倍達到43兆日圓的主因之一，其中包括對無人機能力和反擊北韓等國家所需武器的巨額投資，甚至在掌握到即將遭攻擊的情報時，具備展開先發制人打擊的能力。

日本防衛省官員解釋說，由岸田發起、繼任者石破茂支持的5年計畫，將使日本的國防相關開支在2027年達到國內生產毛額（GDP）的2%左右。

一位婉拒具名的官員表示：「俄羅斯侵略烏克蘭之舉，顯示出全球安全環境正在惡化。」

石破茂和前任的岸田文雄都曾將台灣局勢與歐洲局勢拿來直接比較，示警：「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。

日本認為普亭侵烏的決定，顯示出嚇阻失敗。儘管防衛省官員承認「嚇阻力無法量化」，但他們主張，讓日本變得更強大，有助於嚇阻中國領導人習近平走上類似俄羅斯的侵略路線。

他們說：「日本正在加強整體防禦力，包括在（最靠近台灣的）西南地區駐軍。這清楚顯示出，日本不會接受任何片面以武力改變現狀的企圖。」

日本防衛大學校綜合安全保障研究科教授神谷萬丈說：「現在普遍認為日本確實已經做出了很大的改變。」他說：「我是指，國防相關支出提升到GDP的2%，這在烏克蘭戰爭爆發前是完全難以想像的。再者，以反擊能力的名義來握有攻擊能力，在政治上過去也是極為敏感的話題。」

神谷表示，儘管日本大眾對和平主義的態度正在轉變，日本自衛隊若要真正參與戰鬥任務，就算是國際維和行動，仍然是難以想像的。

在與那國島，當地導遊松田（Saori Matsuda）說，因應台灣有事的緊急應變計畫逐漸具體化，給了當地居民一個前所未有的危機感。她說：「我知道自衛隊人員非常關切這個情況，我看得出來情勢非常緊張。」

松田表示：「台灣人說他們不是中國的一部分。我內心是支持他們的。」她說：「我不明白為什麼中國要這樣主張。我確實因此感到緊張。我們不知道中國會做出什麼事，而看來中國什麼事都做得出來。」