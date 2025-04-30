前總理塔信入監不到1天…身體狀況保外就醫 泰國最高法院要調查

泰國前總理塔信流亡海外15年後在2023年8月返回泰國，入監不到1天就因身體狀況保外就醫。最高法院政治職務人員刑事案件審判庭今天要求相關單位提出說明，並將在6月舉行聽證會。

今年75歲的塔信於2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的塔信被解職，軍方接管政府，塔信流亡海外。2008年塔信短暫返國，之後再度流亡。

泰國2023年5月14日國會眾議院選舉後，和塔信淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，塔信同年8月22日再度返抵泰國，由執法人員陪同前往最高法院。塔信因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（BangkokRemand Prison）。

但塔信當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因塔信出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓塔信轉往設備較佳的警察醫院（PoliceGeneral Hospital）。

塔信隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，已在2024年2月18日離開警察醫院回到家中休養，8月18日提前終止假釋，完成服刑，成為自由人。

不過前國會眾議員倉猜（Chanchai Issarasenaruk）向最高法院提出請願案，要求法院檢視塔信的發監和轉院過程如何執行。

民族報（The Nation）報導，最高法院政治職務人員刑事案件審判庭認為倉猜並非此案受影響的人，因此無權要求相關單位撤銷讓塔信保外就醫的決定，但是法院認為相關證據的確顯示出合理的懷疑。

最高法院關心塔信的發監過程是否公平合法，以及塔信是否獲得了特別待遇。根據泰國法律，當對發監過程合法性有質疑時，法院有權發起尋找事實的程序。

因此最高法院今天要求相關單位如檢察總長辦公室、矯正署、警察醫院和曼谷監獄在30天內提交說明，並安排6月13日舉行聽證會。