快訊

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

巨業客運撞死東海女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人

失去信任？川普坦言「普亭可能有點敷衍我」 仍稱俄希望停戰

聽新聞
0:00 / 0:00

代總統韓悳洙將於1日辭職參選 將聯手其他反李在明候選人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓代理總統韓德洙24日在國會就政府預算發表演說。法新社
南韓代理總統韓德洙24日在國會就政府預算發表演說。法新社

韓聯社30日報導，政府和執政黨陣營消息人士說，南韓代理總統韓悳洙將於5月1日下午辭職，2日正式宣布角逐第21屆總統。

報導指出，韓悳洙積極考慮1日上午完成既定工作後，下午辭職，並於2日宣布競選總統，韓悳洙麾下工作人員已在首爾市汝矣島租辦公室與組織競選班底。

朝鮮日報28日已獲悉，韓悳洙在現正進行的韓美第一輪貿易談判結束時，最早將於5月1日辭去代總統兼國務總理，正式開始準備挑戰大選，一直輔佐韓悳洙的國務總理秘書室室長孫榮澤28日辭職，南韓政壇即有消息指出，若韓悳洙辭職，將立即啟動大選籌備團隊。

韓悳洙方面人士表示，韓悳洙辭去公職和宣布參加大選的時間點會在5月1日至3日之間。韓悳洙最初考慮本周初辭職的方案，但隨著韓美緊急進行貿易談判，便將辭職的時間推遲。

南韓共同民主黨前黨魁李在明27日以壓倒性得票率贏得黨內初選，是他相隔三年再度參選總統。據報導，韓悳洙表示，為了實現國民團結，正在構想和同意修憲的勢力成立聯合政府方案，將與國民力量黨候選人、改革新黨候選人李俊錫、新未來民主黨候選人前總理李洛淵等建立「反李在明大本營」。

朝鮮日報指出，韓悳洙8日與美國總統川普進行首次首腦通話後，南韓政界就一直在談論韓悳洙參選一事。朝鮮日報28日的報導，即使韓悳洙辭職，預計也不會立刻加入國民力量，很可能以無黨籍登記。

一位執政黨有關人士表示，「輿論普遍認為，只有以無黨派出發，才能與戒嚴和彈劾劃清界限，拓寬支持層邊際」。

韓聯社稱，在韓悳洙宣布角逐總統、國民力量黨5月3日敲定總統候選人後，保守派可能會加快推動推舉單一候選人，進入該黨總統提名決選的勞動部前部長金文洙和前黨魁韓東勳，都對聯合韓悳洙推舉單一候選人持開放態度。

南韓 大選 辭職

延伸閱讀

國民黨籲召開國是會議 共商國內外挑戰

白沙屯媽明晚起駕 藍綠大咖參香、賴總統親臨揭匾

主持將官晉任 賴總統期勉國軍加強保防安全工作

賴總統主持將官晉任 提醒中共滲透竊密要加強保防

相關新聞

獨／西班牙探親遇上大停電 生活交通大亂她懷疑台灣人能否淡定？

西班牙和葡萄牙28日中午左右發生大規模停電，整個伊比利半島幾乎陷入癱瘓。台中張姓女市民和先生去西班牙探親，準備搭機返國時...

代總統韓悳洙將於1日辭職參選 將聯手其他反李在明候選人

韓聯社30日報導，政府和執政黨陣營消息人士說，南韓代理總統韓悳洙將於5月1日下午辭職，2日正式宣布角逐第21屆總統。

為中歐關稅談判！陸方擬解除歐洲議員制裁 稱歡迎到大陸走走

外媒報導，中方準備解除對5名歐洲議會議員的制裁，作為促進中歐關稅談判的措施。中國外交部發言人郭嘉昆今天對此回應說，「歡迎...

太空戰略重要性日增 紐西蘭空軍將成立太空中隊

紐西蘭一名高階軍事官員今天表示，紐西蘭空軍將建立一支小型太空中隊，以展現對太空防衛和國際安全的日益重視

俄羅斯與白俄羅斯軍演 立陶宛：北約不認為構威脅

俄羅斯與白俄羅斯預定9月舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演，引發區域安全關注。儘管外界對俄方軍力集結有...

星國會大選交鋒 執政黨強調與美中互信、在野籲拓新市場

新加坡大選將在5月3日投票，美中關稅戰成熱門議題。執政黨人民行動黨候選人沈穎昨在政論節目表示，不應小看關稅帶來的影響，領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。