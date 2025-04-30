代總統韓悳洙將於1日辭職參選 將聯手其他反李在明候選人

韓聯社30日報導，政府和執政黨陣營消息人士說，南韓代理總統韓悳洙將於5月1日下午辭職，2日正式宣布角逐第21屆總統。

報導指出，韓悳洙積極考慮1日上午完成既定工作後，下午辭職，並於2日宣布競選總統，韓悳洙麾下工作人員已在首爾市汝矣島租辦公室與組織競選班底。

朝鮮日報28日已獲悉，韓悳洙在現正進行的韓美第一輪貿易談判結束時，最早將於5月1日辭去代總統兼國務總理，正式開始準備挑戰大選，一直輔佐韓悳洙的國務總理秘書室室長孫榮澤28日辭職，南韓政壇即有消息指出，若韓悳洙辭職，將立即啟動大選籌備團隊。

韓悳洙方面人士表示，韓悳洙辭去公職和宣布參加大選的時間點會在5月1日至3日之間。韓悳洙最初考慮本周初辭職的方案，但隨著韓美緊急進行貿易談判，便將辭職的時間推遲。

南韓共同民主黨前黨魁李在明27日以壓倒性得票率贏得黨內初選，是他相隔三年再度參選總統。據報導，韓悳洙表示，為了實現國民團結，正在構想和同意修憲的勢力成立聯合政府方案，將與國民力量黨候選人、改革新黨候選人李俊錫、新未來民主黨候選人前總理李洛淵等建立「反李在明大本營」。

朝鮮日報指出，韓悳洙8日與美國總統川普進行首次首腦通話後，南韓政界就一直在談論韓悳洙參選一事。朝鮮日報28日的報導，即使韓悳洙辭職，預計也不會立刻加入國民力量，很可能以無黨籍登記。

一位執政黨有關人士表示，「輿論普遍認為，只有以無黨派出發，才能與戒嚴和彈劾劃清界限，拓寬支持層邊際」。

韓聯社稱，在韓悳洙宣布角逐總統、國民力量黨5月3日敲定總統候選人後，保守派可能會加快推動推舉單一候選人，進入該黨總統提名決選的勞動部前部長金文洙和前黨魁韓東勳，都對聯合韓悳洙推舉單一候選人持開放態度。