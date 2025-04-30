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太空戰略重要性日增 紐西蘭空軍將成立太空中隊

中央社／ 威靈頓30日綜合外電報導
空軍少將韋柏（Darryn Webb）說，紐西蘭空軍已有一個專注於太空事務的團隊，但成立一支中隊象徵太空領域的重要性日益增加。 路透社
空軍少將韋柏（Darryn Webb）說，紐西蘭空軍已有一個專注於太空事務的團隊，但成立一支中隊象徵太空領域的重要性日益增加。 路透社

紐西蘭一名高階軍事官員今天表示，紐西蘭空軍將建立一支小型太空中隊，以展現對太空防衛和國際安全的日益重視。

路透社報導，空軍少將韋柏（Darryn Webb）說，紐西蘭空軍已有一個專注於太空事務的團隊，但成立一支中隊象徵太空領域的重要性日益增加。

這支太空中隊將隸屬於空軍，但韋柏表示，他希望海軍和陸軍也能參與其中。紐西蘭空軍將把這支中隊命名為第62中隊，向二戰期間服役的一支雷達中隊致敬，7月1日成立時將會有15名人員。

紐西蘭剛剛發布國防能力計畫，其中概述數十年來削減國防資金之後，今後8年擬將國防開支提高到國內生產毛額（GDP）的2%。

紐西蘭空軍預計汰換其老舊的波音757（Boeing757）和海妖（Seasprite）直升機，但未打算恢復2001年遭取消的戰鬥機計畫。

紐西蘭成立這支中隊，正值太空基礎設施緊張局勢升溫之際，各界對衛星安全風險和全球通訊網路可能受到干擾的擔憂日益加劇。

韋柏說，軍方的部分職責是保護與捍衛戰略資產，而「太空無疑是其中之一」。他並未具體說明哪些國家的行為受到關切。

他說，「我們顯然不具備廣泛的太空能力，我們依賴他國提供的資源」，「但我們在地理位置上具有獨特性」。他並未排除未來外國軍方使用紐西蘭地面太空基礎設施的可能性。

國防 太空 空軍 紐西蘭

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