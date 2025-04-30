梵蒂岡發行教宗缺位郵票 有效期截至新教宗選出
梵蒂岡郵局與特定的收藏品商店本週開始販售一套特殊郵票，以紀念羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世到繼任者選出之間的這段時期。
美聯社報導，所謂的「教宗缺位」（sede vacante）郵票印有梵蒂岡在兩任教宗期間用於官方文件的圖案，也就是兩把交錯的鑰匙，但沒有教宗的冠冕。這些郵票已於昨天開始販售，僅生效到新教宗在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）的陽台露面為止。
在那之前，這些郵票可被用來寄送信件、明信片與包裹。在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）對面經營收藏品商店的桑塔羅薩（Francesco Santarossa）今天說：「隨著新教宗選出，這些郵票將失去郵票面值，但收藏價值將上升。」
梵蒂岡印製4款面值的郵票：分別是1.25歐元、1.30歐元、2.45歐元與3.20歐元，上頭印有「梵蒂岡」（Citta del Vaticano）以及「教宗缺位2025」（SedeVacante MMXXV）字樣。
所有郵票都有印有相同圖案：3位天使在白色雲朵的背景下舉起一個頂罩，遮蔽象徵教宗權力的鑰匙。
梵蒂岡上一次在教宗懸缺期間發行郵票是在2013年，當時前教宗本篤十六世（Benedict XVI）打破傳統退位。教宗缺位郵票的發行年代可追溯至1939年。
自5月7日起，樞機主教們將齊聚一堂選出方濟各的繼任者。目前還不清楚這次秘密選舉將持續多久。
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