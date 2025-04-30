韓聯社：檢方突擊搜查尹錫悅私宅

韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，檢方今天突擊搜查前總統尹錫悅的私宅，調查薩滿巫師全成培被控收受昂貴禮物交給尹錫悅妻子金建希一事。

法新社報導，尹錫悅（Yoon Suk Yeol）去年底無預警宣布緊急戒嚴後遭國會彈劾，憲法法院今年4月初判決彈劾成立，褫奪總統職權與特權。尹錫悅被迫遷出總統官邸，搬回位於首爾瑞草區（Seocho）的私宅。

韓聯社指出，檢方搜查尹錫悅私宅取證，以助調查尹錫悅夫婦與薩滿巫師全成培（Jeon Seong-bae，音譯）之間關係各種疑點。

全成培被控收受統一教（Unification Church）高層人員提供的一條鑽石項鍊、一個名牌包和人參，然後交給金建希（Kim Keon Hee）。

全成培聲稱他遺失了原本要送出去的禮物，未曾將這些禮物轉交給金建希。但韓國媒體報導，檢方已取得統一教高層人員的簡訊，要求全成培「歸還項鍊」。

韓聯社報導，檢方也在設法「查證所謂送交禮物的真實性」，以及查明當時的第一夫人金建希是否收過這些禮物。

尹錫悅和金建希先前因被控與另一名薩滿巫師有關係而受到批評，批評人士指稱，尹錫悅在2022年上任之初搬遷總統辦公室，就是因為迷信風水。

金建希去年也因涉嫌炒股和受賄而受到檢方訊問，當時據報一段偷拍畫面顯示，金建希收受價值2200美元（約新台幣7.1萬元）名牌包。