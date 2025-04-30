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獨／西班牙探親遇上大停電 生活交通大亂她懷疑台灣人能否淡定？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
因為空中作業大亂，張姓女市民和先生在飛機上等了一個半小時才終於起飛。圖／張姓女市民提供
因為空中作業大亂，張姓女市民和先生在飛機上等了一個半小時才終於起飛。圖／張姓女市民提供

西班牙和葡萄牙28日中午左右發生大規模停電，整個伊比利半島幾乎陷入癱瘓。台中張姓女市民和先生去西班牙探親，準備搭機返國時恰好就遇上了這場大停電，這次的經驗讓她十分難忘，也希望台灣不要遇上。

她說，在西班牙探望完在那兒讀書的女兒準備搭機返台時，突然遇到了停電，手機的網路一下沒了，無法叫計程車，只好在路邊攔車。原以為僅是局部地區的停電，到了車上聽了廣播，才知是西班牙大停電。因為西班牙已用電子支付，在西班牙期間都未曾用過現金，但還好她身上準備了現金，也才能付了計程車費。

張姓女市民說，在馬德里的路上，消防車、救護車、警車全部出動在街上。到了機場，發現因為停電，備用電力全部支援了安檢和1條輸送帶，他們只好自己推行李到定點。原想要悠閒地逛逛買東西，也因此完全沒有時間，得一直趕、一直跑，才終於登機。因為空中作業大亂，他們在飛機上也等了一個半小時才終於起飛。

她說，因為考量西班牙完全不用現金，沒辦法刷卡，跟女兒分開的時候，就把身上的現金全部掏給女兒。而女兒送完機要返回住宿地點，原本僅半小時的路程卻花了4個小時，因為路上沒有紅綠燈，交通大亂。另外，也有許多人因為停電，被困在地鐵和電梯裡面。

張姓女市民說，她觀察，也許是文化的關係，西班牙人遇到這樣的大停電，顯得很淡定，一些地方仍照常排隊，沒有顯得太焦躁。但她在起先的半小時「從有網路到沒有網路，真的會恐慌」。

她說，台灣同胞平日就享受了高效率的生活和服務，萬一遇上這樣的大停電，是否能一樣淡定，讓她很懷疑。雖然相信台灣政府的能力很強，但也希望相同的情形不要在台灣發生。

停電 西班牙

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