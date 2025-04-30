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北韓最新驅逐艦首試武器系統 金正恩下令配備核武

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩已下令採取行動，加快為海軍艦艇配備核武。路透
北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩已下令採取行動，加快為海軍艦艇配備核武。路透

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩已下令採取行動，加快為海軍艦艇配備核武。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓最新驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）進行兩天武器測試，金正恩在首日監督時發出這道指令。

北韓中央通信社報導：「領導人說，現在是時候做出負責任的抉擇，加速海軍核武軍備，以保衛國家和海洋主權免受當前和未來的威脅，他並提出實現此一目標的各種任務。」

北韓官媒在26日報導「崔賢號」下水時發布的照片顯示，金正恩在女兒金朱愛（Kim Ju Ae）陪同下出席儀式。許多專家認為，金朱愛是金正恩可能的接班人。

北韓中央通信社指出，這艘軍艦是以已故的北韓抗日戰士崔賢（Choe Hyon）名字命名，是一艘5000噸級的驅逐艦，花費超過一年時間建造。

綜合路透社與法新社報導，從船體規模來看，專家認為這艘軍艦可配備艦對地和艦對空飛彈。專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，這艘軍艦「可能配備短程戰術核彈」。

北韓中央通信社指出，這艘驅逐艦「4月28日進行超音速巡弋飛彈、戰略巡弋飛彈、防空飛彈和127毫米艦載自動砲試射」。

北韓中央通信社又說：「4月29日，進行艦對艦戰術導向武器、各種艦載自動砲、煙霧和電子干擾槍砲試射。」

北韓一再自稱是「不可逆轉的」核武國家，也常譴責美國與南韓聯合軍演是在預演入侵行動。

北韓 巡弋飛彈 軍艦

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