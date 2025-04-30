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加國大選落幕 智庫籲新政府放棄外交模糊「支持台灣」

中央社／ 渥太華29日專電
加拿大總理卡尼（中）率領自由黨贏得國會大選，廿九日在渥太華競選總部慶功。（美聯社）
加拿大總理卡尼（中）率領自由黨贏得國會大選，廿九日在渥太華競選總部慶功。（美聯社）

加拿大聯邦大選結束次日，加國智庫「麥唐納-勞里埃研究所」發表最新報告，呼籲加拿大重新思考「一個中國」政策，放棄外交模糊的假象，大聲支持台灣主權和民主韌性。

這份報告由麥唐納-勞里埃研究所（Macdonald-Laurier Institute，MLI）資深研究員、人類學家及東亞事務專家史國良（Scott E. Simon）撰寫，內容從多個角度探究為何加拿大必須支持「韌性台灣」。

史國良在報告中提出警告，「有朝一日，任何有關『一個中國』的討論，可能都不再是外交禮節，而是涉及安全風險。」

MLI在發布報告的新聞稿中強調，時機緊迫，「風險正不斷增加，現在是制定政策的時候，不能只是作作樣子。」

MLI指出，幾十年來，加拿大的政策制定者有關兩岸的外交政策一直是在「走鋼索」，加拿大「認知」（acknowledge）中國對台灣議題的立場，但不為中國立場「背書」。不過，這政策始終是「以和平為前提」，在北京對台軍事威脅不斷升級、持續對台虛假宣傳和經濟霸凌之際，「幻想已粉碎」。

MLI報告強調，維護區域和平、維護國際法治、保護小國利益免受大國侵害、確保台灣成為全球供應鏈中的可靠成員，符合加拿大利益。

MLI指出，這不是支持台灣獨立，而是為了捍衛民主，以明確的外交政策，維護加拿大國家利益。史國良認為，台灣已根據國際法行使主權國家職能，加拿大的政策可以在不違背過去承諾的情況下，持續發展，並大聲宣揚。

MLI報告敦促加拿大採取具體措施，包括增加加拿大在台灣海峽的海軍行動，擴大加拿大對台灣的外交和經濟影響力，同時與其他一樣在抵制北京脅迫的印太地區盟友，進一步深化關係。

報告也呼籲加拿大通過類似美國「台灣關係法」的立法，保護與台灣有關連的加拿大個人和公司。報告強調，保持沉默，只會增強中國勢力，削弱加拿大作為民主價值捍衛者的信譽。台灣是貿易、科技和具有共同價值觀的合作夥伴。加拿大不能任由自己的未來，成為「別人的地緣政治遊戲的籌碼」。

MLI明天將與駐加拿大代表處合辦「重新思考『一個中國』政策」研討會，深入探討聯合國大會2758號決議案的歷史背景、法律框架及地緣政治影響。

加拿大 北京 台灣關係法

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