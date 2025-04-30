德國聯邦檢察官起訴選項黨前華裔助理

（德國之聲中文網）德國聯邦檢察官周二（4月29日）宣布起訴德國選項黨（AfD）聯邦議員克拉（Maximilian Krah）的一名前雇員，檢察官稱被告涉嫌為中國從事特別嚴重的間諜活動。一同起訴的還包括一名女性同僚。

法新社稱，一年前已被捕的 Jian G. 被指控為中國情報機構收集歐洲議會的信息。《明鏡》在線則報道，該名中國間諜收集了德國選擇黨黨魁魏德爾（Alice Weidel）和克魯帕拉(Tino Chrupalla) 的信息。

Jian G. 的前雇主克拉曾是選項黨的歐洲議會議員。今年2月德國聯邦大選後，克拉當選德國聯邦議會議員。去年涉嫌間諜事件發生後，克拉解除了同 Jian G. 的雇傭關系。

Jian G.現年44歲，2011年取得德國國籍。根據《明鏡》報道，調查顯示， Jian G.早在2002年就已為中國的情報系統工作——那時他還未在德國生活。 Jian G.在社交媒體上偽裝成批評中國政府的公眾人物，期間監視在德國的中國異見人士和持不同政見者。

從2019年9月到2024年4月被捕期間， Jian G.在歐洲議會議員克拉的議會辦公室擔任助理。調查顯示， Jian G.利用這一身份為中國情報機構獲取關於歐洲議會磋商和決策的信息。德國聯邦檢察院稱，他獲取了超過500份部分被列為機密的文件。

不僅如此，根據《明鏡》報道， Jian G.還有針對性地收集了關於德國選擇黨（AfD）高層內部的信息。調查人員在他的住處發現了三份中文文檔，寫於在2023年底至2024年初期間之間，內容是對德國選項黨高層人物，如黨主席魏德爾和克魯帕拉的角色評估。調查分析認為，這些文檔的信息至少部分來源同克拉的交談，有些應該歸類為“機密”。

（綜合報道）

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