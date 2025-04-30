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加國汽車衝撞釀11死 嫌犯來自高雄

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。美聯社
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。美聯社

加拿大溫哥華廿六日發生一名男子駕駛休旅車衝撞菲律賓裔社區節慶活動事件，至少造成十一人喪生，加拿大環球郵報獨家指出，凶嫌疑患有精神疾病，其臉書帳號顯示他來自台灣高雄。

這起事件發生於廿六日晚間八時左右，地點位於溫哥華日落區，菲律賓人社群當時正在舉行拉普拉普日（Lapu Lapu Day）街區派對活動。日落區以擁有為數眾多亞裔人口著稱。

根據當地警方說法，嫌犯是名為「羅開吉（Kai-Ji Adam Lo，譯音）」的卅歲男子，駕駛黑色奧迪休旅車衝撞人群，隨後被現場民眾制伏，犯案原因應與精神疾病有關，已排除恐怖攻擊。

環球郵報指出，該嫌已被控八項謀殺罪，警方尚未透露嫌犯涉案動機，僅表示該男子長期深受心理健康問題困擾。

鄰居表示，羅開吉與哥哥及父母在十多年前搬入該社區。羅的母親以中文與鄰居互動，羅父則在搬入社區不久後因病逝。羅的臉書帳號顯示，他來自台灣高雄。

鄰居提到，警方時常出現在此，包括最近二周內來詢問是否有監視器畫面。另一名鄰居則指出，有時能聽到屋內傳出爭吵聲，主要是羅與母親之間的高聲對話，但未曾見過肢體暴力。

該鄰居說，「他總是跟媽媽吵架，我不知道為什麼」，並形容羅經常表現得焦慮，「他非常緊張，總是害怕會發生什麼事情傷害到自己」。

溫哥華警察局代理局長拉伊表示，尚無法說明嫌犯作案動機，但確認羅有「長期與警方及醫療機構互動的精神健康紀錄」，但未透露近年警方究竟到訪過多少次。

羅的職業情況不明。臉書資料顯示，他曾經就讀英屬哥倫比亞大學商學院。

報導指出，羅的哥哥亞歷山大於去年一月廿八日被發現陳屍於距家二公里的住宅內。羅曾發文說，哥哥之死對家庭帶來沉重的財務與情感打擊。他提到，母親隨後因無法承受打擊自殺未遂，住進加護病房數周。

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