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迎戰川普關稅 卡尼生涯最大挑戰

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

加拿大總理卡尼的自由黨在廿八日國會大選勝出。路透報導，卡尼曾先後擔任加拿大及英國央行總裁，應對過金融危機和英國脫歐的政治混亂，現在則面對他迄今最大挑戰，即美國總統川普的關稅。

現年六十歲的卡尼三月當選自由黨黨魁，從同黨的前總理杜魯多接任大位，當時成為加國首名沒有國會議員或內閣首長經驗的總理。卡尼過去未曾競選公職，這本來有損他的候選地位，但他在央行的顯著經驗成為其助力，自許是唯一準備好應對川普的人。

卡尼上周說，不像在野黨保守黨領袖博勵治，他曾處理過預算、經濟也應對過危機，「現在需要的是經驗，不是實驗」。

卡尼生於加拿大偏遠西北地方的史密斯堡，曾就讀哈佛大學。他的祖父母和外祖父母有三人來自愛爾蘭梅奧郡，卡尼也取得愛爾蘭國籍；二○一八年他又取得英國籍。但加拿大廣播公司（ＣＢＣ）報導，卡尼在就任總理前已放棄英、愛國籍。

卡尼曾在美國投資銀行高盛任職十三年，二○○三年獲指派為加拿大央行副總裁。二○○四年十一月，卡尼轉任加國財政部高層，二○○八年回到加國央行擔任總裁，當時僅四十二歲。卡尼應對金融危機頗受好評，當時他設立新的緊急貸款機制，並罕見明白指示在特定時間內將利率維持在歷史低檔。

當時就有謠傳卡尼將投靠自由黨並尋求從政，但他二○一二年說，「我何不去當馬戲團小丑？」

英國央行英格蘭銀行二○一三年挖角他，使他成為該行三個世紀來首名非英籍總裁，也創下曾領導二個七大工業國集團（G7）成員國央行的首例。卡尼這次的挑戰是通膨探底和英國脫歐，在使用其透露利率可能走向的招牌政策時遇到困難。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，卡尼任職英國央行期間，積累豐富應對川普的經驗。二○一一年至二○一八年，卡尼也擔任國際監管機構金融穩定委員會主席；該機構負責協調世界各地監管機構的工作，使卡尼在全球應對川普第一任期政策上扮演要角。

卡尼此前也是廿國集團（G20）會議常客，可從旁觀察川普在全球舞台的表現。當時他將對川普的看法放在心裡，但近期卡尼已更直言不諱。川普屢次稱要讓加拿大成為美國第五十一州，卡尼變得較不拐彎抹角，甚至將川普比作「哈利波特」的反派，曾說川普這類說法就像佛地魔的言論。

ＢＢＣ說，隨著貿易戰持續，卡尼似乎準備堅守立場；他聲稱將繼續徵收反制關稅，直到美國人對加拿大展現尊重，並對自由和公平貿易做出可信和可靠承諾。路透則指，自由黨雖逆轉擊敗保守黨，但未取得絕對多數席次，未達到卡尼尋求堅實選民授權的目標。

加拿大 執政黨 川普 英國

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