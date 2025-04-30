大選勝出 加國總理卡尼：美不會擁有加拿大

加拿大總理卡尼領導的自由黨在廿八日的聯邦大選獲勝，可望拿下國會一六八席繼續執政，但離單獨過半仍差四席。卡尼在勝選演說表示，美國總統川普「試圖瓦解我們」，好讓美國擁有加拿大，他誓言絕不會讓此事發生。

川普激起加拿大民族主義

今年一月保守黨還勝券在握，民調曾領先自由黨逾廿個百分點，但同月回鍋白宮的川普威脅對加拿大加徵關稅，還稱加國應成為美國一州，惹怒加國人並激起民族主義。卡尼承諾在關稅上強硬應對美國，還說加國需投入重金來降低對美國依賴，人氣扶搖直上。

卡尼選後在渥太華向支持者說，「美國想要我們的地，我們的資源，我們的水和我們國家。這些都不是隨口說的威脅」。卡尼說，加國人須體認世界已發生根本性改變，「我們和美國基於穩定逐步整合的多年關係已結束」；二戰以來，加國仰賴美國維繫的開放全球貿易系統，該系統雖不完美但數十年來為加國帶來繁榮，但這不復存在。

加國克服「美國背叛」震驚

卡尼說日後與川普會面時，將討論「兩個主權國家未來的經濟和安全關係。屆時我們也完全理解，我們有很多、很多美國以外選項可替所有加國人打造繁榮」；加國已克服「美國背叛」帶來的震驚，但永遠不應忘記這些教訓，「我們將打贏這場貿易戰，打造七大工業國集團（Ｇ７）中最強的經濟」。

加拿大廣播公司（ＣＢＣ）引述加國選舉局計票結果，在加國國會三四三席中，保守黨拿下一四四席，接著是倡導魁北克獨立的魁人政團獲廿三席。新民主黨與綠黨分別拿七席與一席。保守黨黨魁博勵治已承認敗選。

自由黨雖贏 未拿絕對多數

美聯社報導，卡尼和自由黨雖勝選，但前方仍有險峻挑戰。該黨未拿下絕對多數，要仰賴其他小黨才能維持掌權並通過法案，但席次第三多的魁人政團是來自魁北克省的分離主義政黨。至於杜魯多近四年依賴的新民主黨表現則不佳，其黨魁駔勉誠已表態將下台。加國少數政府很少能撐過兩年半。

華爾街日報報導，加拿大國內生產毛額有兩成依賴與美國的貿易，逾四分之三出口品銷往美國。卡尼承諾在加國製造業和能源生產降低對美依賴，並減低各省間貿易障礙；一名加國官員說，卡尼計畫與歐盟更緊密整合。卡尼四月稍早說，加拿大準備好扮演領導角色以建立志同道合國家的聯盟，「若美國不再想領導，加拿大會做」。