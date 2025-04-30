加國大選 執政黨勝出

加拿大總理卡尼領導的自由黨在28日的聯邦大選中第四度勝選，使得現任總理卡尼（Mark Carney）保住執政權。截稿前自由黨已拿下國會168席，距離單獨過半僅差四席。卡尼在勝選演說中表示，川普「試圖瓦解我們」，好讓美國擁有加拿大，他誓言絕不會讓此事發生。

卡尼選後在渥太華向支持者說，正如他幾個月來警告，「美國想要我們的資源」。卡尼並說，加國人必須體認世界已發生根本性改變，「我們和美國基於穩定逐步整合的關係已結束」；二戰來，加國仰賴美國維繫的開放全球貿易系統，該系統雖不完美但數十年來為加國帶來繁榮，但已不復存在。

卡尼還說日後與川普會面時，將討論兩國未來的經濟和安全關係，「屆時我們也完全理解，我們有很多美國以外選項，可替所有加國人打造繁榮」；加國已克服「美國背叛」帶來的震驚，但永遠不應忘記這些教訓，「我們將打贏這場貿易戰，打造七大工業國集團（G7）中最強的經濟」。

根據加拿大廣播公司（CBC）統計，在野黨保守黨在國會343席拿下144席，其餘則由其他黨瓜分。保守黨黨魁博勵治已承認敗選。自由黨篤定勝選消息傳出後，加幣兌美元一度升值0.15%，至1.3809加幣。

美聯社指出，卡尼和自由黨雖勝選，但前方尚有險峻挑戰。一旦該黨未拿下絕對多數，可能就需要仰賴其他小黨才能持續掌權並通過法案。而且卡尼如今須兌現他身為完美危機管理者的承諾。他先前曾成功引導加拿大和英國的央行度過2008年全球金融危機和英國脫歐風波。

卡尼表示，他希望與川普政府展開「全面談判」，建立新的經濟與安全關係，包括重新檢討加拿大與川普首任任內簽署的美墨加協議。

在競選期間，卡尼承諾要促進經濟成長，並在貿易戰中對抗川普。曾任加拿大和英國央行總裁的卡尼，以經濟學家身分投身政壇，應對危機的信念是「有計畫勝過沒計畫」，但英國衛報指出，他這次領導自由黨勝選，並不是因為有深思熟慮的計畫，而是因一系列偶然事件，更多是因為運氣好。