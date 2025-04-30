伊朗商港大爆炸火勢已獲控制 港口恢復正常運作

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導

根據伊朗當局說法，26日發生大爆炸的伊朗主要港口、位於南部的沙希德拉賈伊（Shahid Rajaee）商港在消防員努力下，火勢已獲得控制，港口也恢復正常運作。

法新社報導，沙希德拉賈伊港的1個碼頭發生這場爆炸時，數十公里遠處都可聽見。據伊朗官方媒體報導，爆炸及引發的大火造成至少70人死亡、1000多人受傷和大規模破壞。

伊朗紅新月會（Red Crescent）主管沙拉秀爾（Mokhtar Salahshour）昨晚告訴官媒，沙希德拉賈伊港的火勢已經「獲得控制」，清理工作正在進行。

官方伊朗通訊社（IRNA）則引述伊朗海關當局報導，這座港口的運作已經恢復正常。

從伊朗官方電視台今天播出的即時畫面可見，濃煙從一堆貨櫃中冒出。

伊朗勞工通訊社（ILNA）報導，伊朗的國家災難管理組織（National Disaster Management Organization）發言人札法里（Hossein Zafari）今天表示，目前情況已較昨天改善許多。

但報導也說，救火行動及完全滅火過程可能還要花約15至20天時間。

伊朗 爆炸 碼頭

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