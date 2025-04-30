西班牙、葡萄牙大停電18小時

西班牙和葡萄牙廿八日大停電影響數千萬人，導致交通燈號熄滅，道路和機場一片混亂，部分醫院被迫暫停作業，家戶、商店、公司行號全受影響，直到廿九日才全面恢復供電。西葡政府都表示這次停電並非網路攻擊，但原因仍不明。

ＣＮＮ報導，葡萄牙電網營運商「國家能源網路公司」（ＲＥＮ）表示，廿八日中午過後不久，整個伊比利半島以及法國部分地區失去電力供應。民眾希門尼斯說，「我正在開車，突然間就沒紅綠燈了，街道有點像叢林」。地鐵、火車一度全面停駛，機場停擺，手機網路中斷，金融與信用卡系統當機，十八小時後才全面恢復供電。

停電原因 恐需數月才能確定

紐約時報報導，歐洲電力產業協會秘書長魯比說，對歐洲而言，如此大規模停電是「五十到一百年一遇的事件」。他說，現在只知道廿八日中午左右，法國和西班牙之間一條超高壓線路突然中斷，半小時後發生大停電。一般來說，線路中斷不會引發如此「系統性崩潰」，停電原因可能要耗時數周甚至數月分析才能確定。

西班牙總理桑切斯、葡萄牙總理蒙特內哥羅都說，沒有任何跡象顯示停電是因為網路攻擊這類人為破壞。

桑切斯表示，西班牙電力系統在廿八日中午十二點卅三分發生故障，政府將調查「這五秒鐘」發生的事情。他說，雖然排除網路攻擊，但政府仍在考慮所有可能的「假設」；西班牙能迅速恢復電力，得益於與法國和摩洛哥電網聯繫。

有報導指停電發生時，西班牙中部出現異常高溫，氣溫突破攝氏卅度，比正常的廿度左右高出甚多，引發大氣異常現象導致停電。不過，葡萄牙電網營運商ＲＥＮ否認這個說法。

葡萄牙政府說，雖然不知道停電具體原因，但「並非源自葡萄牙」，「一切跡象」表明問題起源於西班牙。

供電停頓 導致西法電網中斷

儘管電力已經恢復，西班牙首都馬德里廿九日仍未恢復正常；許多人待在家裡。學校雖未停課，但許多學生缺席；馬德里一所中學的人員表示，「只有不到百分之五學生來上課」。

西班牙電網營運商ＲＥＥ指出，西班牙電網在停電前五秒內因不明原因少掉十五GW發電量，電力供應突然大幅下滑，導致西班牙和法國間的輸電網路連結中斷，供電停頓規模超出歐洲系統設計承受範圍，導致西、法電網連結中斷，拖垮西國電網，之後蔓延到葡萄牙電網系統，讓整個伊比利半島大停電。