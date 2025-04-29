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博勵治學川普喊「加拿大優先」 外媒預測：恐再失手國會席次

中央社／ 多倫多29日綜合外電報導
加拿大廣播公司（CBC）預測，他安大略省卡爾敦選區的議員席次恐怕也將拱手讓給自由黨。圖／路透通訊社 路透通訊社
加拿大廣播公司（CBC）預測，他安大略省卡爾敦選區的議員席次恐怕也將拱手讓給自由黨。圖／路透通訊社 路透通訊社

加拿大保守黨魁博勵治3個月前大有篤定橫掃聯邦大選之勢，如今不僅保守黨落敗，加拿大廣播公司（CBC）預測，他安大略省卡爾敦選區的議員席次恐怕也將拱手讓給自由黨對手。

美聯社報導，博勵治（Pierre Poilievre）自2004年起連續7次贏得首都渥太華卡爾敦（Carleton）選區，失去這個席次反映他的命運出人意表急轉直下。

不過幾個月前，博勵治成為加拿大下任總理看來已是穩操勝券，並將率領保守黨（Conservative Party）10年來首度重返執政。

然而，美國總統川普（Donald Trump）隨後對加拿大發動貿易戰，還提出加國應成美國第51州，這些舉動激怒選民，促使加國聯邦大選翻盤。

政壇老將博勵治在選戰中表現出類似川普的張揚姿態，甚至借用川普的「美國優先」（America First）口號而喊出「加拿大優先」（Canada First）。但他與川普的相似處可能最終讓他及他的保守黨在昨天的聯邦大選付出代價。

多倫多居民華倫（Reid Warren）談到，他把票投給自由黨（Liberal Party）是因為博勵治「對我而言聽起來像是迷你版川普」，並說川普祭出的關稅令人擔憂。

歷史學家博思韋爾（Robert Bothwell）提到，博勵治訴諸與川普「相同的不滿情緒」，但這最終反而對他自己不利。

博勵治今天已承認保守黨在聯邦大選中敗選，並承諾將與自由黨政府合作，齊心對抗川普的貿易戰與併吞威脅。

保守黨 加拿大 大選 川普 美國

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