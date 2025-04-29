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克什米爾緊張升溫 巴基斯坦稱擊落印度無人機

中央社／ 伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導
巴基斯坦國營電台今天報導，軍方在克什米爾印巴實際邊界一帶擊落一架印度無人機。圖／路透社
巴基斯坦國營電台今天報導，軍方在克什米爾印巴實際邊界一帶擊落一架印度無人機。圖／路透社

巴基斯坦國營電台今天報導，軍方在克什米爾印巴實際邊界一帶擊落一架印度無人機。一週前，克什米爾才發生多年來最致命的平民攻擊事件。

法新社報導，印度軍方表示，雙方連續5天於夜間在沿印巴控制線（Line of Control）地區交火。印巴控制線是巴基斯坦與印度目前在克什米爾（Kashmir）實際控制地區的分界線，雙方都在喜馬拉雅山區的該高海拔前哨部署重兵鎮守。

巴基斯坦方面迄未證實印方上述交火說法，不過國營巴基斯坦廣播公司（Radio Pakistan）報導，軍方擊落一架印度「四軸飛行器」（quadcopter），並說印方此舉侵犯巴方領空。

印控克什米爾22日發生造成26人喪生的攻擊事件，印度指控巴基斯坦支持這起攻擊。印巴為南亞兩個擁有核武的鄰國，雙方關係自從一落千丈。

巴基斯坦政府否認上述指控。自22日事件後，兩國在克什米爾地區交火、在外交上唇槍舌劍、驅逐對方公民並且下令關閉邊界。

巴基斯坦廣播公司報導，該架無人機試圖在印巴控制線一帶賓貝爾（Bhimber）地區馬納瓦區段（Manawar Sector）沿控制線進行偵察。上述報導沒有提到事發時間。印度當局沒有就此評論。

印度表示，巴基斯坦陸軍（Pakistan Army）28、29日於夜間以小型武器朝控制線另一側開火，這些槍砲駁火來自印控克什米爾庫普瓦拉（Kupwara）和巴拉穆拉（Baramulla）地區以及阿克努爾（Akhnoor）區段的另一側。

印度 巴基斯坦

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