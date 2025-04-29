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​曾涉詐欺遭定罪！義大利樞機主教宣布：退出教宗選舉會議

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
已故教宗方濟各遺體移靈聖伯多祿大教堂後，樞機主教貝丘23日經過棺木。路透
已故教宗方濟各遺體移靈聖伯多祿大教堂後，樞機主教貝丘23日經過棺木。路透

義大利一名被梵蒂岡宣判觸犯金融犯罪的樞機主教貝丘（Giovanni Angelo Becciu）29日說，他不會參加5月7日開跑的教宗選舉祕密會議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝丘曾是梵蒂岡最有權勢人物之一，但2020年因捲入梵蒂岡金融醜聞，當時被教宗方濟各勒令放棄樞機主教的相關權利。

方濟各21日去世後，貝丘曾力主參加祕密會議的權利，但在29日宣布退出，表示決定遵從方濟各的意願不參加祕密會議，但也堅稱自身清白。

貝丘在2023年因貪汙和欺詐罪被判處五年半監禁，成為第一位被梵蒂岡刑事法庭定罪的樞機主教。但他始終堅稱無罪並提出上訴，目前仍在審理中。

梵蒂岡28日宣布，樞機主教已選擇5月7日召開秘密會議，為全球14億天主教徒選舉新領袖。

方濟各 梵蒂岡

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