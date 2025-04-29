西班牙停電影響範圍大！格陵蘭電信服務、摩洛哥網路中斷
格陵蘭島局部地區昨晚無法使用電話、手機簡訊及網路服務，業者表示，可能與伊比利半島大停電有關。這次斷電也影響到北非國家摩洛哥的網路連線。
伊比利半島（Iberian Peninsula）的西班牙和葡萄牙28日發生全國性大停電，今天大部分地區已恢復供電。法國部分地區昨天也發生停電。
法新社報導，格陵蘭（Greenland）電信營運商Tusass在當地時間昨晚9時（格林威治時間28日22時）左右表示，「目前連不上我們在西班牙馬斯帕洛馬斯（Maspalomas）的設備」，該公司仰賴當地設備以向用戶提供服務。
Tusass說：「我們正在調查這是否與西班牙大停電有關。」
摩洛哥電信供應商Orange Maroc表示，摩洛哥網路連線因伊比利半島大停電而中斷，今天正逐漸恢復。
摩洛哥機場當局另表示，旅客報到與登機系統皆已恢復正常運作。
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