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增進日菲安全關係 石破茂訪馬尼拉防「印太緊張升高」

中央社／ 馬尼拉29日綜合外電報導

對菲律賓進行兩天訪問的日本首相石破茂定今天會見菲律賓總統小馬可仕。印太地區緊張持續升高，華府兩個亞洲盟友尋求提升安全和經濟關係。

路透社報導，中國在南海和更廣泛區域安全議題上專橫跋扈，面臨此一日益令人引以為憂問題的同時，日、菲兩國還得因應美國全面性關稅政策引發的全球貿易緊張。

石破茂接近傍晚抵達菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace），由小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）內閣成員迎接，並接受儀隊迎賓。

小馬可仕和石破茂可望根據兩國間的「強化戰略夥伴關係」深化國防和經濟合作，會談重點則將聚焦東京對馬尼拉提供安全援助，以及得以在對方領土部署軍隊的一項具里程碑意義的軍事協定。

日本在亞洲首度簽署的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement），將為作戰訓練和災難應變所需的

裝備和軍隊進入放寬限制，以促進兩軍順利合作。這項協定已獲菲方批准，仍待日本國會通過。

日本駐馬尼拉大使館指出，會談重點也將提倡自由開放的印太，以及維護以規則為基礎的國際秩序，反映出這兩個海洋國家就安全議題進行合作的重要性正與日俱增。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）刊登石破茂撰文指出：「考量國際社會分歧和對抗加劇，日本和菲律賓合作共同實現自由開放的印太，比任何時候都更形重要。」

中國在南海日益蠻橫、台灣海峽兩岸關係情勢緊張，菲、日兩國對此都採取強硬立場。

石破茂去年出任首相，此次是他首訪菲律賓，時間適逢日本參與菲美部隊正在進行的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習。

石破茂寫道：「由於區域安全情勢日益嚴峻，我們兩國與共同盟友美國的關係，也變得更加重要。」

小馬可仕 日本 石破茂

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