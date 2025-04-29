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未當過議員卻出任加拿大總理 卡尼自詡擅長危機處理

中央社／ 渥太華28日綜合外電報導
加拿大總理卡尼領導的自由黨今天贏得聯邦大選，將繼續執政。圖／歐新社
加拿大總理卡尼領導的自由黨今天贏得聯邦大選，將繼續執政。圖／歐新社

加拿大總理卡尼領導的自由黨今天贏得聯邦大選，將繼續執政。卡尼從未擔任國會議員卻出任總理，這在加國史上是頭一遭，但他過去曾在多個艱困時刻擔當領袖角色。

法新社報導，卡尼（Mark Carney）曾在這次選戰中表示：「在危機時刻我最能發揮作用，承平時期我反而表現沒那麼好。」

卡尼過去雖無入閣經驗，但他成功說服選民，他應對金融危機的過往經驗讓他有能力帶領加拿大度過美國總統川普開啟的貿易戰。

現年60歲的卡尼已婚育有4女，出生在靠近北極的加國西北地方（Northwest Territories）小鎮史密斯堡（Fort Smith），並在加國城市艾德蒙頓（Edmonton）成長。

卡尼和許多加拿大人一樣，年輕時愛打冰上曲棍球，還擁有美國哈佛大學（Harvard University）與英國牛津大學（Oxford University）學歷。他在華爾街知名投資銀行高盛（Goldman Sachs）任職初期便賺進大筆財富，他也在紐約、倫敦、東京和多倫多工作過。

之後卡尼出任加國公職，並在2008年獲時任保守黨總理哈珀（Stephen Harper）任命為加國央行加拿大銀行（Bank of Canada）總裁。

不久後全球金融危機爆發，加國在卡尼等一群官員引導下，相對毫髮無傷地度過國際金融崩潰險境。

到了2013年，時任英國首相卡麥隆（DavidCameron）任命卡尼出任英國央行英格蘭銀行（Bankof England）總裁，使他成為1694年英銀創立以來首位非英國人總裁。

英國2016年舉行公民投票決定脫離歐洲聯盟（EU）後，卡尼當時也在安撫市場情緒上扮演關鍵角色。

卡尼2019年底宣布將卸任英銀總裁時，時任英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）讚揚他以「信念、嚴謹態度與智慧」領導英國央行。

卡尼最近現身1個加拿大喜劇節目時，主持人點名全球金融危機、英國脫歐和川普貿易戰等經濟大動盪都是在卡尼出任要職後發生，還開玩笑說這可能是卡尼「帶衰」。卡尼則笑著回應：「恰好相反，我就是來解決這些問題的。」

加拿大 大選 川普 美國

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