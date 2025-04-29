金磚國峰會將開 巴西外長籲：外交合作應對多重危機

大陸、巴西、俄羅斯、埃及、埃塞俄比亞、印度、印度尼西亞、伊朗、沙特阿拉伯、南非和阿聯酋的外長利用此次會議，為定於7月初舉行的金磚國家領導人峰會商討議程。

東道主巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）強調，在「人道主義危機、武裝沖突、政治不穩定和多邊主義受到侵蝕」的當下，對話至關重要。他表示，金磚國家「作為一個整體的作用比以往任何時候都更加重要」。

烏克蘭戰局

會議召開之際，俄羅斯總統普京宣布將在5月8日二戰終戰日前後停火三天，烏克蘭總統澤連斯基稱此舉是「新的操縱企圖」。

維埃拉表示：「我們主張外交而非對抗，合作而非單邊主義。」他補充道：「烏克蘭沖突持續造成嚴重的人道主義影響，凸顯了外交解決的迫切性。」

金磚國家歷來對烏克蘭戰爭的評論持謹慎態度，呼籲和平，但避免譴責俄羅斯的入侵。俄羅斯是金磚國家創始成員國之一，其外交部長拉夫羅夫出席了裡約會議。

川普上周末在教宗方濟各的葬禮上與澤連斯基會面後，似乎對普亭的態度有所轉變，稱他覺得這位俄羅斯領導人「只是在敷衍我」。與此同時，川普也一直在向基輔施壓，迫使其放棄收復被俄羅斯吞並的克裡米亞的希望。美國稱本周是結束烏克蘭戰爭談判的「關鍵一周」。

應對關稅

預計金磚國家外長將於周二會議結束時發表聯合聲明，呼籲尊重多邊主義和國際市場規則。此次會晤正值世界經濟處於陰影下，國際貨幣基金組織因川普全面加征關稅的影響而大幅下調了全球經濟增長預期。

最初由巴西、俄羅斯、印度和大陸組成的金磚國家，自2009年成立以來規模顯著擴大，旨在建立一個與西方主導的七國集團等國際組織不同的替代平台。目前，金磚國家人口佔世界總人口的近一半，GDP佔全球的39%，並在從烏克蘭到加沙再到全球貿易等一系列問題上發揮著重要作用。

預計金磚國家對美元霸權的挑戰將成為7月份金磚峰會的重要議題。俄羅斯外長拉夫羅夫在周一會議前接受巴西《環球報》采訪時表示，金磚國家計劃「增加成員國之間交易中本國貨幣的份額」，但他表示，談論向統一的金磚國家貨幣過渡還「為時過早」。巴西外長維埃拉也否認有任何創建新貨幣的計劃。

據法新社報道，應對氣候變化問題預計也將在金磚外長會議的最終聲明中佔據突出地位。巴西是今年聯合國氣候變化框架公約第三十次締約國會議（COP30）的東道主，該會議將於11月在亞馬遜流域城市貝倫（Belem）舉行。

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