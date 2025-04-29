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日本驚傳墜機意外 2傷者送醫治療

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本警消表示，今天下午有目擊者報警稱，有1架小飛機墜入橫跨島根縣與鳥取縣的湖泊。警方表示，這起事故造成機內2人受傷，傷者均已送醫治療。

日本放送協會（NHK）報導，島根縣的安來市消防本部說明，傷者為機內2名男性，他們送醫時均還有意識。

事發現場在名叫「中海」的湖泊，這座湖坐落在島根縣與鳥取縣交界處，事故機墜落的具體位置為田賴川河口附近。

日本政府國土交通省（簡稱國交省）指出，這架小型螺旋槳飛機今天下午1時30分左右，通報日本國家的美保機場事務所稱油壓下降，發動機停擺，因此將緊急降落。

根據事前提交的飛行計畫書，這架飛機下午1時22分從島根縣的出雲機場起飛後，原訂飛往大阪府的八尾機場。

山陰中央電視台（TSK）報導，事故機被尋獲時嚴重受損，機型為豪客比奇（Beechcraft）A36型。

目擊者指出，這架小飛機撞擊到草地後，掉進中海。國交省將調查詳情。

墜機 日本

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