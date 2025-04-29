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防印度因恐攻報復 巴基斯坦邊境部署雷達

中央社／ 新德里29日專電
印度媒體報導，巴基斯坦認為印度可能進行軍事打擊，因此正將雷達系統移往邊境，以進行有效監控。圖／路透社
印度媒體報導，巴基斯坦認為印度可能進行軍事打擊，因此正將雷達系統移往邊境，以進行有效監控。圖／路透社

印度控制的克什米爾地區發生恐怖攻擊後，印度與巴基斯坦先後以外交手段表達對彼此的不滿，緊張局勢也不斷升級。印度媒體報導，巴基斯坦認為印度可能進行軍事打擊，因此正將雷達系統移往邊境，以進行有效監控。

印度總理莫迪（Narendra Modi）先前提到克什米爾恐攻案時，矢言要「認出、追蹤、懲罰」每一個恐怖分子及其支持者。巴基斯坦國防部長阿瑟夫（KhawajaMuhammad Asif）28日則表示，印度即將發動軍事打擊，並稱「加強軍事部署，因為情況迫在眉睫。」

今日印度（India Today）今天報導，巴基斯坦擔心印度可能會對克什米爾（Kashmir）恐攻進行報復，因此已沿實質控制線部署多項措施，以偵測印軍可能的行動。

報導中提到，巴基斯坦軍隊正將雷達系統移往夏爾科特（Sialkot）地區，以探測印度可能發動的軍事打擊，並將軍中負責電戰的兵力部署到前線，去監控印方的一舉一動。

報導指最新的情報顯示，巴基斯坦在距離國界僅58公里的焦爾軍事基地（Chor Cantonment）設立TPS-77雷達站。TPS-77多用途雷達，是效能極強的雷達系統，在全球各地被用在提升防空預警能力。

巴基斯坦已連5天違反協議，在實質控制線開火，印度也都予以回應，原本關係已經緊張的兩國，如今面臨更嚴重的外交僵局。

阿瑟夫稍早告訴路透說：「巴基斯坦處於高度警戒狀態，不過只有當我們的生存受到直接威脅時，才會使用核武。」

但印度經濟時報（Economic Times）今天在報導中指出，由於印度和巴基斯坦都是擁有核武的國家，外界擔心兩國一但發生正面衝突，將一發不可收拾。

印度控制的克什米爾22日發生恐怖攻擊事件，釀成至少26人喪生的悲劇，伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（TheResistance Front）宣稱犯案，且據印度調查，犯嫌中至少3人為巴基斯坦人。

印度為此於23日宣布實施包括切斷水源、驅逐境內巴基斯坦人、關閉邊境等措施，巴基斯坦則以關閉領空、取消發給印度人的簽證、關閉邊境等方式回應。

印度 巴基斯坦 恐攻 核武

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