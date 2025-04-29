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去國會會抓誰？尹錫悅緊急戒嚴「警方內部通話」曝光

中央社／ 首爾29日專電
前韓國總統尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，並派遣軍警前往國會，戒嚴在幾小時後解除，尹錫悅因此遭彈劾下台。圖／歐新社
前韓國總統尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，並派遣軍警前往國會，戒嚴在幾小時後解除，尹錫悅因此遭彈劾下台。圖／歐新社

韓國首爾中央地方法院今天就警察廳長趙志浩等警方高層涉嫌參與內亂重要任務等案開庭審理，當時警方內部通話內容曝光，提及前往國會執行逮捕任務時，出現「去國會還會抓誰」等對話。

首爾中央地方法院今天就趙志浩、前國家搜查企劃組長尹昇榮（音譯）等警方高層案件開庭審理，檢方對證人、前永登浦署刑事科長朴昌均（音譯）問話時，公開了去年12月3日晚間，朴昌均與國家搜查本部前搜查企劃科長李賢日（音譯）的通話內容。

前韓國總統尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，並派遣軍警前往國會，戒嚴在幾小時後解除，尹錫悅因此遭彈劾下台。

據韓媒報導，李賢日在通話中對朴昌均說，「現在防諜司（國家防諜司令部）要派逮捕組去國會」，要求朴昌均提出5名可以跟防諜司一同行動的刑警名單，還囑咐「穿便服，不要被發現是警察，不要穿刑警背心」。

接著，朴昌均詢問「要逮捕誰」，李賢日隨即反問「去國會的話，還會抓誰」，並要求他趕緊交出名單。

不過，當檢方就此錄音詢問朴昌均「你覺得去國會會抓誰」的時候，朴昌均回答，「因為很多市民聚集，要維持秩序……總之我認為是在發布戒嚴的狀況下，要預防集體暴動」。

檢方又詢問他為何在李賢日反問他「還會抓誰」之後嘆了一大口氣，朴昌均表示是因為想到少數警察必須在大量人群中執行逮捕任務，與平時的任務相比「在常識上很不像話」，覺得很疲憊才嘆氣。

檢方追問他是不是因為逮捕組說要去國會逮捕國會議員才嘆氣，朴昌均回覆，當時並沒有得到相關情報，也不是能推測出這種結論的狀況。

尹錫悅 警察 首爾

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