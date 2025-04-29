法國外長：若伊朗核協議無果 法德英馬上重祭制裁

法國外交部長巴霍今天在聯合國表示，如果歐洲安全受到伊朗核計畫的威脅，法國、德國和英國將毫不猶豫地對德黑蘭重祭制裁。

法新社報導，聯合國安全理事會（SecurityCouncil）今天舉行有關禁止核子擴散的閉門會議，召集人巴霍（Jean-Noel Barrot）會後對媒體表示：「伊朗已經超過了自身曾承諾遵守的界限」，伊朗「正處於取得核武的邊緣」。

他又說：「對伊朗核問題，沒有軍事解決辦法。不過，有外交途徑，但道路狹窄。」

巴霍表示，華府與德黑蘭對此議題正進行談判，希望能有成果，又說法國、德國和英國也為此與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）保持「密切聯繫」。

華府和德黑蘭近年來舉行多次高層會談，希望能達成一項新協議，以阻止伊朗發展核武，作為解除制裁的交換條件，不過，德黑蘭否認在發展核武。

巴霍警告說：「毋庸置疑，一旦各國與伊朗的核協議到期…如果歐洲的安全利益得不到保障，我們將毫不猶豫地重啟10年前解除的所有制裁。」

巴霍表示，重祭制裁將「對伊朗經濟造成毀滅性打擊。這不是我們想要的，因此我鄭重呼籲伊朗今天做出必要決定，避免最壞的情況發生」。

歐巴馬政府當年為替2015年達成的核子協議鋪路，同意讓伊朗繼續自行濃縮鈾。當時協議允許德黑蘭生產濃縮至3.67%的鈾供民用，並保有日後再提高濃度的能力。

在川普第一任期內片面撕毀伊朗核協議後，伊朗就加快核子計畫，目前已生產出濃度達60%的高濃縮鈾，成為世界唯一未擁有核武卻生產此等濃縮鈾的國家。濃縮鈾達60%後，可以很快就做到武器級的90%濃度。

在巴霍一旁的國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）也對媒體強調，與伊朗達成協議至關重要。

他說：「這不是幾個月或幾年的問題，也許只需幾週的時間，世界就能真正達成某些切實可行的協議，最重要的是，避免更多軍事衝突。」